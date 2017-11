Snoreklip med tårer

ØSTERILD: Det var en noget berørt Matias Paaske, der i kraft af sin funktion som Østerilds nye købmand, kunne byde velkommen til byens nye købmandsbutik fredag eftermiddag.

- Det er altså bare pissefedt, at se så mange, sagde Matias Paaske, som havde svært ved at holde tårerne tilbage, inden han sammen med formanden for Østerild Erhvervsinvest 2017, Claus Hoxer, klippede den berømte røde snor, og de adskillige hundrede mennesker kunne komme indenfor. Katrine Yde var en af kunderne, og hun er glad for, at der er kommet en ny og stor butik i byen.

- Det gør det nemt i hverdagen. Det gør også, at det ikke bliver et øde område, sagde Katrine Yde.

Mellem sodavandshylderne var Inga Damsgaard på jagt efter gode tilbud. For hende betyder den nye butik også andet end den daglige bekvemmelighed.

- Der er jo ingen, der vil flytte til en by uden en købmand, så det gør måske husene nemmere at sælge, sagde Inga Damsgaard.

Butiksarealet er på 500 kvadratmeter og dermed er det en betragtelig stor MinKøbmand.