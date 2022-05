Snyderi skal forhindres: Skærpet opmærksomhed om misbrug af sociale ydelser

THISTED:Opgaven er klar. Snyd med sociale ydelser skal afdækkes og dokumenteres, så det sikres, at borgerne i Thisted Kommune får den eller de ydelser, de har ret til. Hverken mere eller mindre.

Sådan lyder den klare beskrivelse af det arbejde, der udføres af Kontrolenheden i Thisted Kommune, hvor en gruppe medarbejdere svarende til to årsværk tjekker udbetalingerne af sociale ydelser for at undgå snyd. I 2021 resulterede kontrolenhedens arbejde i en samlet besparelse på 4.168.673 kroner, hvoraf kommunens andel er 2.798.186 kroner.

Tallene fremgår af årsrapporten om kontrolenhedens arbejde i 2021, og det arbejde fortsætter også i år.

I 2022 vil kontrolenheden fortsætte en intern informationskampagne i kommunen, hvor den vil komme rundt i de forskellige afdelinger for "at skærpe opmærksomheden blandt medarbejderne på misbrug af offentlige ydelser".

Enheden vil forsøge at komme omkring de fleste ydelsesområder og have fokus på anmeldelser fra borgere, på ting, der er anledning til undre internt i systemet samt på samkøring af registre. Yderligere vil enheden lave stikprøvekontrol på ydelsesområder som tabt arbejdsfortjeneste, sygedagpenge, kontanthjælp, ydelser i forbindelse med fleksjobs og ydelser til enlige. Samtidig fremgår det af årsrapporten, at antallet af virksomhedskontroller øges.

En opgørelse af den økonomiske effekt af kontrolenhedens indsats i 2021 viser, at den førte til et samlet tilbagebetalingskrav på godt en million kroner, hvoraf den kommunale andel er på 718.695 kroner. Fremadrettet førte sidste års indsats til besparelser for 3,14 mio. kroner, hvoraf kommunens andel er på 2,08 mio. kroner.

I opgørelsen over snyderi stikker tre ydelsesområder ud. Det er sygedagpengeområdet, der står for 37,95 procent, kontanthjælp, 15,68 procent samt ledighedsydelser med 11,94 procent af det samlede beløb.

Kontrolenheden behandlede i 2021 176 sager, hvoraf 32 var med provenu. Enheden modtog sidste år 28 anmeldelser fra borgere med mistanke om socialt bedrageri. Tre sager er sendt til Ankestyrelsen. Kommunen har fået medhold i den ene, delvis medhold i en anden, mens den tredje sag endnu ikke er afgjort. Fire sager er sendt til Midt- og Vestjyllands Politi til vurdering af, om der er grundlag for at rejse tiltale for socialt bedrageri.

Resultatet af kontrolenhedens indsats førte sidste år til domme i tre sager, alle politianmeldt før 2021. I en af sagerne blev en borger idømt 60 dages betinget fængsel og fik et erstatningskrav på 31.418 kroner. Sagen vedrørte sygedagpenge.

I en sag om ydelse i forbindelse med et ressourceforløb fik en borger 60 dages betinget fængsel og et erstatningskrav på 138.704 kroner, mens den tredje sag vedrørende kontanthjælp endte med 60 dages betinget fængsel til en borger, 120 timers samfundstjeneste og et erstatningskrav på 150.384 kroner.