Socialchef fratræder med øjeblikkelig virkning

THISTED:Jan Bendix Jensen, socialchef i Thisted Kommune, har fratrådt sin stilling med øjeblikkelig virkning fra mandag 9. august.

Det bekræfter direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen Tue von Påhlman overfor Nordjyske.

Han understreger, at der ikke er noget mærkværdigt ved, at fratrædelsen er trådt i kraft med det samme:

- I og med at Jan er chef for en stor butik, kan det være mest fordelagtigt, når man har indgået sådan en aftale, at den har omgående virkning, siger Tue von Påhlman.

Baggrunden for fratrædelsen skal findes i kommunens fremtidige ønsker for socialområdet:

- Fratrædelsesaftalen sker som følge af den betragtning, at socialområdet kræver en øget strategisk ledelsesmæssig indsats fremadrettet. Derfor blev Jan og jeg enige om, at det kræver andre kompetencer, siger direktøren og tilføjer:

- Jeg vil gerne takke Jan for den store indsats, han gennem mange år har leveret til kommunens borgere, og ønske ham alt godt fremover.

Socialchef i to år

Jan Bendix Jensen startede som konsulent i Thisted Kommune i 2006, og han har varetaget stillingen som socialchef siden august 2019.

- Jeg har været utrolig glad for at få lov til at arbejde med så spændende et område. Jeg synes, vi sammen har skabt nogle rigtig gode resultater, siger Jan Bendix Jensen.

Han har endnu ikke noget fast bud på, hvad han i fremtiden skal beskæftige sig med, men ønsket er mere af samme skuffe.

- Jeg vil gerne arbejde med noget tilsvarende, hvis der bliver mulighed for det. For social-, handicap- og psykiatriområdet er virkelig det, jeg brænder for. Jeg synes, det er spændende at være med til at gøre en forskel for nogle af de lidt dårligt stillede grupper i vores samfund, siger Jan Bendix Jensen.

Tue von Påhlman oplyser, at lederne på området er i dialog om at sikre, at ansættelsesprocessen kan iværksættes hurtigst muligt. Dermed er håbet, at kommunen kan ansætte en ny chef til december.