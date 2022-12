Socialrådgiver i ny funktion: - Jeg har glædet mig til at hjælpe borgerne på en anden måde

THISTED:- For borgerne er det godt, at der er en neutral person, der har tid til at kigge på en sag med andre øjne.

Det mener Ranveig Johansen, der efter fire måneder i jobbet som borgerrådgiver i både Thisted og Vesthimmerlands kommuner kan konstatere, at den nyoprettede funktion har sin berettigelse.

De to kommuner deler ansættelsen, således at borgerrådgiveren har træffetid i Thisted mandag og onsdag, og i Løgstør tirsdag og torsdag. Hun træffes dog på telefonen alle dage.

Ansættelsen sker med tilskud fra en statslig pulje, og det overordnede mål er at sikre borgernes retssikkerhed og styrke deres relation til kommunen.

Begge dele har Ranveig Johansen allerede oplevet, at hun kan bidrage til. Den 35-årige socialrådgiver har tidligere været ansat i familieafdelingen i Aalborg Kommune, men hun fik lyst til at prøve et andet job, hvor hun ikke skal sagsbehandle og heller ikke har myndighed til at træffe afgørelser, men hvor hun får en anderledes kontakt med borgerne.

- Jeg har virkelig glædet mig til at hjælpe borgerne på en anden måde, fastslår hun.

Råd og vejledning

Borgerrådgiveren skal lytte, forklare og forsøge at hjælpe.

- Det er meget forskelligt, hvilke målgrupper der henvender sig, og også meget forskelligt, hvad de har brug for hjælp til, fortæller Ranveig Johansen og fortsætter:

- Der er mange af dem, der henvender sig, som ikke har en sag i kommunen, men som bare ønsker råd og vejledning. Varmeregninger er noget af det, der fylder lige nu: Hvad har jeg ret til, hvordan gør man, og hvad kan jeg søge?

Hun får selvfølgelig også henvendelser fra borgere, som har en sag, og som måske er utilfredse med en afgørelse, eller måske bare ikke forstår, hvad det er kommunen skriver.

- Så kan jeg hjælpe dem med at gennemgå denne her afgørelse. Det har folk været glade for. Jeg kan ikke skrive loven om, men det kan være rart, at der er en anden, der lige kigger på sagen en ekstra gang. Og måske kan jeg hjælpe med at finde ud af, om der er noget andet, borgeren kan søge, og en anden vej, vedkommende kan gå, siger hun.

Borgerrådgivere i fire kommuner Med vedtagelse af finansloven for 2021 blev der afsat en pulje på i alt 135 millioner kroner over perioden 2021-2024 til kommunale borgerrådgivere.

Ansøgningspuljens formål var at styrke borgernes relation til kommunen og øge borgernes retssikkerhed.

Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted og Brønderslev kommuner har besluttet at etablere en fælles borgerrådgiverfunktion, som skal hjælpe borgerne med at finde rundt i regler, forstå en afgørelse eller komme videre i en sag.

Der er ansat to borgerrådgivere, hvoraf den ene, Jane Jakobsen, dækker Jammerbugt og Brønderslev og den anden, Ranveig Johansen, dækker Vesthimmerland og Thisted.

Morsø Kommune har ikke ønsket at søge tilskud til ansættelse af en borgerrådgiver. VIS MERE

Nogen at sparre med

Ranveig Johansen er vokset op i en lille bygd på Færøerne, men flyttede i 2011 til Aalborg for at uddanne sig til socialrådgiver. Hun har efterfølgende taget en kandidat i socialt arbejde på Aalborg Universitet. Ud over ansættelser i Aalborg Kommune har hun også i nogle år haft et job som myndighedsrådgiver på familieområdet i Torshavn.

- Jeg har også en del erfaring med at arbejde på en fiskefabrik, siger hun og griner.

Med det nye job har hun fået længere på arbejde, idet hun bor i Frejlev med sin familie. Hun er gift, og hun og hendes mand har tilsammen fire børn, hvoraf de har to af børnene sammen.

Sammenlignet med sine tidligere jobs, så har hun som borgerrådgiver ansat direkte under kommunalbestyrelsen ikke helt nære kolleger i dagligdagen. Men hun har et rigtig godt samarbejde med relevante medarbejdere i de to kommuner, og hver fredag mødes hun med en tidligere kollega fra Aalborg Kommune, Jane Jakobsen, der er blevet ansat som borgerrådgiver i Jammerbugt og Brønderslev kommuner.

- Vi er jo begge to nye i denne her funktion, så det er godt at have nogen at udveksle erfaringer med. Desuden er vi en del af et landsdækkende borgerrådgivernetværk, så vi får også en del sparring derfra, siger Ranveig Johansen.

Større forståelse

Hendes ansættelse løber foreløbigt frem til udgangen af december 2024. Mange borgere har allerede opdaget, at deres kommune har ansat en borgerrådgiver, men Ranveig Johansen håber, at flere med tiden vil blive opmærksomme på, at de har fået denne mulighed for at få hjælp.

- Endnu har jeg kun fået positiv feedback fra borgerne. De føler, det har hjulpet, eller også har de fået en større forståelse af, hvad der er sket i deres sag, og hvorfor det måske ikke kan være anderledes, siger hun og tilføjer:

- Eksempelvis har jeg haft en sag, hvor en lidt ældre borger havde virkelig svært ved at overskue, hvad der var sket, og hvorfor det var sådan, det blev. Jeg fik indhentet akter, og så gennemgik vi sagen sammen, og det var det, han havde brug for. Det gav ham en forståelse af, hvorfor tingene var, som de var, og det gjorde, at frustrationerne blev mindre i forhold til egen situation. Samtidig så vi også på, hvad man kan gøre fremadrettet, og hvad der ellers findes af tilbud i kommunen, han kunne have gavn af.

Ranveig Johansen påpeger, at det ville være svært for en sagsbehandler at finde tid til sådan en samtale med en borger, idet han ikke længere havde en aktuel sag ved kommunen.

Hun oplever også, at det har en betydning, at hun netop ikke er en myndighedsperson, der kan træffe afgørelser.

- Det er min oplevelse, at hvis der er en borger, der har fået mistillid til kommunen, så er det godt, at de har en uafhængig borgerrådgiver at henvende sig til. De, der henvender sig, er virkelig glade for, at de har denne mulighed for at blive mødt på en anden måde.