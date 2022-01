Sø bliver et kvælstof-filter: Limfjorden spares for 78 tons kvælstof årligt

I dag ledes vandet fra Hvidbjerg Å-systemet udenom Flade Sø gennem den gravede Kastet Å. Når vådområdeprojektet er afsluttet, er der igen forbindelse mellem å-systemet og Flade Sø gennem to tunnelrør i diget øst for søen - et indløb i digets nordlige del og et udløbsrør i den sydlige del.Foto: Naturstyrelsen