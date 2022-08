Søbadet har succes: Nu indvies byens bedste fjordbad

THISTED:Selv om den officielle indvielse først sker på søndag, 4. september, er Søbadet på Kystvejen i Thisted allerede blevet en succes bedømt ud fra erfaringerne, siden Thisted Kommune i begyndelsen af juli sagde god for, at publikum tog det nye søbad i brug.

Hvis ugerne hen over sommeren ses som generalprøven på, hvad Søbadet, en væsentlig del af kommunens Cold Hawaii Inland-projekt, kan udvikle sig til, så lover det rigtig godt.

- Vi har fået masser af positive tilkendegivelser - men der har også være nogle ting, som har udfordret os lidt. Men sådan er det ofte i så stort et projekt, konstaterer projektleder Jonas Collin, Thisted Kommune.

De udendørs varmtvandsbrusere er brugt flittigt, og det har givet problemer for græsset foran brusepladsen. Her er plænen blevet til noget sjup, men det rådes der nu bod på. Foto: Bo Lehm

Det sker blandt andet med tanke for de to udendørs brusere på Søbadet. De har været et tilløbsstykke - måske fordi det er varmtvandsbrusere. Bruserne er brugt så flittigt, at der har været problemer med at få vandet til at løbe væk. Det har i perioder fået græsset foran bruseområdet til at ligne en sump.

- Det laves om. Fremover kommer der koldt vand i de udendørs brusere, og varmt vand i de indendørs, og så skal drænet ved de udendørs brusere laves om. Det er klar til på søndag, siger Jonas Collin.

Søbadet er en investering på knap 16 mio. kroner ud af de 89,6 mio. kroner, der er afsat til at realisere kommunens samlede Cold Hawaii Inland-projekt. Det står under publikums beskyttelse, og der er med få undtagelser passet på tingene.

- Der har været nogle knallerter på græsset, der er snittet lidt i nogle bænke og malet på en væg, men i forhold til de mange, der bruger Søbadet, er det en lille procentdel, der ikke helt kan finde ud af det, konstaterer Jonas Collin som forventer, at de problemer løses med ekstra overvågning.

- Helt overordnet har folk virkelig taget Søbadet til sig. Bænkene bliver brugt, den store træplatform ved fjorden er blevet et fint sted til ophold og efterhånden som beplantningen gror op, så bliver det bare bedre og bedre.

Søbadet Thisted

Hvor godt er der mulighed for at opleve 4. september, når Søbadet indvies med det, der ligner en rigtig stor sensommerfest. Så stor, at Kystvejen er afspærret mellem Dragsbækvej og Sydhavnsvej fra klokken ni til 15.

- Det bliver seks timers bilfri søndag på Kystvejen, men så er der plads til at inddrage vejarealet ved Søbadet i åbningsfesten og mulighed for at opleve strækningen i ro og mag, siger Jonas Collin.

Dagens tilbud er strandstemning med masser af vandaktiviteter, mulighed for at tage en slapper i græsset - og så er der både mad, øl og vand til gæsterne.