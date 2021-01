Søger løsning på pladsmangel i behandlerhus: Venter på svar om modul-løsning

THISTED:Før lejerne i Dokken har taget stilling til en modulløsning som en midlertidig mulighed for at skaffe flere kvadratmeter i behandlerhuset, arbejder bestyrelsen for den selvejende institution ikke videre med planerne.

Løsningen med lejede og individuelt tilpassede moduler er, i følge regionsrådsmedlem Ib Madsen (DF, formand for bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus, et skridt på vejen mod at realisere en større og permanent udvidelse af Dokken. Planen har hidtil afventer muligheden af at finde finansiering.

- Vi har som fondsbestyrelse sagt, hvad det er, vi vil lave - og at midlertidige bygningsmoduler kan være en løsning på Dokkens pladsproblemer. Nu er det op til lejerne i Dokken at tage stilling til, om det er en løsning, de kan se sig selv i, indtil vi har økonomisk mulighed for at realisere de egentlige byggeplaner, siger Ib Madsen.

Selv om modulløsningen er midlertidig, koster den penge, og dem skal lejerne være med til at betale.

- Selv om fonden også har mulighed for at skyde lidt penge i den midlertidige løsning, skal vi også sikre, at vi kan skaffe de ekstra kvadratmeter til en pris, lejerne vil betale, siger Ib Madsen.

Han understreger, at målet fortsat er at realisere planerne om en tilbygning til Dokken.

- Alle erfaringer viser, at det var rigtigt, da det i sin tid blev besluttet at opføre behandlerhuset og alle er interesseret i, at der også fremover er mulighed for at udvikle Dokken i forlængelse af de tanker, der lå til grund for bygningen, siger Ib Madsen