Vil bygge grønt projekt: Søgte 9,4 mio. kroner i støtte - fik nul

HANSTHOLM:Godt 9,4 mio. kroner.

Så stort var det beløb, Hanstholm Havn havde søgt om at få som sin del af i alt 50 mio. kroner i Havnepuljen 2022. Ansøgningen fra havnen var en af i alt 26 ansøgninger på tilsammen 172 mio. kroner. Nu er pengene fordelt, og Hanstholm Havns projekt "grøn containerterminal" er ikke blandt de 10 projekter, der får støtte fra puljen, som er en del af Infrastrukturplan 2035.

- Vi havde søgt om støtte til at realisere projektet i to etaper. 4,5 mio. kroner til hver af dem. Vi har ikke fået penge, så nu må vi i tænkeboks og undersøge, hvordan vi selv kan realisere projektet, siger havnechef Søren Zohnesen med en understregning af, at projektet, der var søgt penge til, er en del af havnens satsning på at blive "grøn".

Projektet "Grøn containerterminal på Hanstholm havn - lokal energi og gods" skal sikre, at havnen fremadrettet får mulighed for at håndtere både containergods - og også nogle af de fartøjer, der anløber med containere, på en CO2-neutral måde med brug af grøn strøm.

- De to etaper i det projekt, vi havde søgt penge til, omfatter dels etablering af elektrisk infrastruktur i form af ladestandere til brug for de trucks, der håndterer containerne, dels til ladestandere og ladeinfrastruktur til brug for de fartøjer, som fremadrettet skal oplade deres batterier, når de ligger i havn, forklarer Sørensen Zohnesen.

Allerede i dag er Hanstholm fast anløbshavn for et containerskib, der sejler på strøm.

Kriterierne for at få del i pengene i Havnepuljen 2022 var, at det ansøgte projekt bidrager til at løse trafikale eller kapacitetsmæssige udfordringer, understøtter, at der flyttes større godsmængder fra vej- til søtransport samt bidrager til den grønne omstilling af skibsfarten. Det fremgår af Trafikstyrelsens hjemmeside.

- Den grønne containerterminal er en del af havnens grønne satsning. Skal vi sikre nem adgang til grøn strøm både til de maskiner, der håndterer containerne og til de skibe, der kommer med dem, må ladestrukturen udbygges. Det er dyrt. Vi har allerede noget af infrastrukturen og hardwaren klar, men der er brug for en yderligere udbygning, hvis vi skal imødekomme det fremtidige behov, siger Sørensen Zohnesen.

- Derfor skal vi arbejde videre med udbygningen. Uden penge fra havnepuljen bliver det med en anden tidsplan, hvor vi realiserer projektet i flere etaper efterhånden som vi får økonomi til det, for den grønne containerterminal skal etableres, siger havnechefen.