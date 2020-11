Sølv til Thisted: Gode vilkår for ejere af ejendomme

THISTED:Selv om Thisted scorede guld i sidste års undersøgelse af kommunernes ejendomsvenlighed er borgmester Ulla Vestergaard (S) godt tilfreds med, at det i år bliver til en sølvmedalje i undersøgelsen.

Den er lavet af erhvervsorganisationen EjendomDanmark, der er for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom i Danmark.

- Vi har været gode til at arbejde målrettet med at forbedre forholdene for dem, der ønsker at investere i vores kommune. Det er de små forskelle, der tæller i undersøgelser som denne, og placeringen viser, at vi gør noget rigtigt, siger Ulla Vestergaard.

Når Thisted ikke igen sætter sig på undersøgelsens førsteplads skyldes det en forskel i grundskylden, oplyser EjendomDanmark.

Thisted har en grundskyldspromille på 23,75, mens den hos dette års nummer et i undersøgelsen, Billund Kommune, er på 18,48.

Til gengæld fremhæves Thisted Kommune for hurtigste behandling af byggesager blandt samtlige landets kommuner og for, at der ikke opkræves timepris for behandling af sagerne.

- Vi har fokus på sagsbehandling og timepris. Det betyder meget for både ejendomsejere og erhvervsliv, at de hurtigt kan komme videre med deres ideer. Derfor arbejder vi hele tiden på at forkorte processerne omkring sagsbehandlingen, blandt andet ved ofte at holde opstartmøder med ansøgeren for i fællesskab at finde frem til, hvordan vi sammen kan gøre sagsbehandlingen smidig, siger borgmesteren.

Desuden får Thisted Kommune point i undersøgelsen, fordi den har få tilfælde af hærværk og indbrud og fordi den ikke opkræver dækningsafgift.

Det er niende år i træk, EjendomDanmark laver undersøgelsen blandt landets 98 kommuner. Igen i år ligger de jyske kommuner bedst med ni placeringer i undersøgelsens Top 10.

Morsø Kommune er faldet lidt på listen i forhold til sidste år, hvor kommunen lå placeret som nummer 29. I år er Morsø Kommune nummer 38.