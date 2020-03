Sønnen tager over: Stenbjerg Kro på nye hænder

STENBJERG:Det lå slet ikke i kortene, at Stefan Mortensen skulle drive en kro, men nu er papirerne skrevet under, og han er blevet ejer af en tidligere kongelig privilegeret en af slagsen.

- Havde det været en fremmed kro, så havde jeg aldrig gjort det, erkender Stefan Mortensen, der nu som 45-årig er flyttet ”hjem”.

Det er 30 år siden, at forældrene, Henny og Henrik Jensen, overtog stedet. I mange år var det svært at få enderne til at nå sammen, og girokortene hobede sig op. Men siden indvielsen af Nationalpark Thy i 2008 har der været vind i sejlene.

Fra 22. august 2008 til dags dato er der solgt over 42.777 nationalparkplatter på kroen.

Satsningen på de lokale produkter med alt hvad det indebærer af havtorn, ukrudt, kantarelsnaps, rabarberkompot, gallowaykølle, krondyr og ”drost” (tørret, saltet, kogt, kold fisk) har vist sig at ramme plet.

Det er blevet en god forretning at drive kro i Stenbjerg, og de senere år er der investeret i forbedringer i faciliteterne, hvilket ikke er uden betydning for generationsskiftet.

- Der er mange ting, der gør det lettere at drive stedet i dag, og det er da en kæmpe fordel at kunne fylde både restaurant og terrasse med a la carte gæster, siger Stefan Mortensen.

Alligevel har han haft et langt tilløb til beslutningen.

- Jeg er nok blevet spurgt de sidste 10 år, om jeg ikke kunne tænke mig at komme hjem. Jeg syntes, det var lidt rigeligt, og der er jo meget arbejde i det. Men jeg kunne mærke, at det skulle være nu, siger Stefan Mortensen, der er uddannet industritekniker og har boet med sin familie i Horsens de seneste mange å.

Han flyttede fra Thy i 2001. Nu er han kommet i lære hos kromutter, mor Henny, der som hun selv siger, har et ”utal af informationer inde i krydderen”.

- Jeg skal nyde gavn af alle de guldkorn, der ligger gemt der, siger Stefan med et kærligt glimt i øjet.

Henny vil fortsat vimse rundt og stikke sin næse i meget andet end gryderne.

- Jeg plejer at være ret egenrådig, men min primære opgave fremover bliver at holde snapseskabet fyldt, siger hun.

Med sin djærve og bondekoneagtige attitude, myriader af hjemmesyltet tilbehør, menuer med gammel nordisk mad og vilde eksperimenter med kryddersnapse er Henny selve billedet på Stenbjerg Kro, og derfor er det også en særlig arv, den nye ejer skal løfte.

- Jeg har egentlig ikke nogen plan om at være trendsætter, for det kører jo ret godt, så der er ingen grund til at genopfinde den dybe tallerken. Vi vil fortsætte, som vi plejer. Men selvfølgelig skal vi lige så stille forny os. Der vil blive mere vegansk mad på menuen, siger Stefan.

- Det har vi allerede, fastslår Henny.

Jo, han har stadig meget at lære. Stefan og to medhjælpere er tilmeldt et kursus på Nordic Food College. Her er fokus på de ting, man har brug for som tjener, som servering, kundepleje og viden om vin.

- Jeg har da været hjemme og hjælpe ved store arrangementer som ”Smag på Thy”, men det med at servere skal lige ind under huden igen, siger han.

- Han kommer til at være autodidakt. Det var vi også selv, konstaterer Henny, der er stolt, glad og lettet over, at sønnen har ønsket at overtage kroen.

- Jeg kunne ikke have solgt til nogen, der ikke ville gå fuldt og helt ind i det. Og det ville gøre ondt i hjertet at begynde at holde delvist lukket for at kunne klare det. Når det nu er en god forretning, smiler hun.

23. maj holdes der reception på kroen i anledning af generationsskiftet og samtidig for at markere, at det er 30 år siden, at familien Mortensen overtog stedet.