Stod til at miste redningsbåd - nu er der godt nyt

Nr. Vorupør kommer ikke til at mangle redningsbåd ret længe. Det garanterer Søværnet nu i et skriftligt svar til Nordjyske om Kystredningstjenestens situation, efter at den gamle redningsbåd MRB 31 i mandags blev beordret taget ud af drift af sikkerhedsmæssige årsager.

I svaret udelukker Søværnet muligheden for at give MRB 31 forlænget dispensation til at sejle, mens man afventer, at en ny redningsbåd til Nr. Vorupør bliver leveret fra Norge. Den statslige myndighed skriver, at den nye redningsbåd vil ankomme i slutningen af 2024.

Nordjyske har spurgt Søværnet, om det i ventetiden vil være forsvarligt at lade kysten ved Vorupør blive dækket ind af en redningsbåd fra Hanstholm, som efter hvad der oplyses, kan være op til en time om at nå frem. Hertil svarer Søværnet:

"Det er ikke en løsning, som kan fungere permanent, hvorfor Søværnet, Kystredningstjenesten og Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse arbejder på en midlertidig løsning.

Her vil redningsstation Nr. Vorupør overtage et fartøj fra en anden redningsstation gennem en rokade af fartøjer, som finder sted, når den første af de nye redningsbåde leveres til Kystredningstjenesten.

Den første af de nye redningsbåde leveres i uge 41, og det forventes, at et andet fartøj kan være klar i Nr. Vorupør i forlængelse heraf. Denne løsning er også en midlertidig løsning, som vil fungere, indtil en ny redningsstation står klar til at modtage den nye redningsbåd, som leveres ultimo 2024."

Benny Bak, leder af redningsstationen i Nr. Vorupør, siger, at han tirsdag blev orienteret om Søværnets bud på en midlertidig løsning.

- Der vil gå en tre uger, inden vi får båden herned fra Hanstholm. Den er lidt mindre end den, vi havde, så vi skal vi have undersøgt, om den kan stå på vognen. Der skulle ikke være problemer med, at den kan være i det nuværende redningshus, siger Benny Bak.

Med hensyn til den kommende, nye redningsbåd, er det fortsat et ufravigeligt krav fra lederens side, at et nyt redningshus med plads til den nye og større redningsbåd skal være klart, inden båden leveres.

- Ellers kan det være lige meget, om og hvornår vi får en ny båd. Søværnet og kommunen har diskuteret i et år, hvor det skal ligge, siger Benny Bak.

Kystredningstjenesten vil ifølge Søværnet snart have en ny båd at sætte ind, hvis personer kommer i havsnød. Foto: Bo Lehm

Thomas Kold, ejer af Hotel Havbadet ved siden af den nuværende redningsstation, har bedt Nordjyske rette den oplysning, som vi citerede Benny Bak for. Han siger, at hans hotel ikke har planer om at udvide. Det er en anden hotelvirksomhed, som har vist interesse for at bygge tæt på stranden og havbadet i Nr. Vorupør.

Om placeringen af det nye redningshus, svarer Søværnet:

"Der er ikke fundet en placering til den nye redningsstation, men Søværnet, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Thisted Kommune arbejder på at finde en løsning, som alle parter kan være tilfredse med."