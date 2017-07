Solen skinnede over land og by

HURUP: - Jeg malkede den i nat. Men kun blødmalkning, ikke efter malkning, lød det fredag ved middagstid på gågaden i Hurup, hvor landmand Torben Egeberg, Ginnerup, var den, der i år stillede op med en ko, som børn og voksne kunne prøve at malke. Vi havde spurgt, om koen nu virkelig trængte til at blive malket. Den rødbrogede så dog ikke ud til det, og den forholdt sig også særdeles roligt - om end Torben Egeberg for en sikkerheds skyld stod ved den for at berolige den.

Eskild Bogh fra Hjørring fik da også malket en kopfuld mælk ud, så der også var en smagsprøve til fruen, Mette Bogh. Parret ferierer for tiden i hendes families sommerhus i Kærgården.

Ellers var det nok Torben Egebergs kalve og to en-måneders-smågrise fra Niels Eriksen, Vogntoft, der blandt dyrene mest tiltrak sig de yngstes interesse, om end der også var både høns og kaniner og spanieler med hvalpe samt enkelte heste at kigge på. Man kunne også få en gratis køretur i hestevogn "som da farfar var ung", som mottoet er for Gert Aage Christensen, der var kommet fra Uglev med sin vogn, forspændt to nordbagger. Han tilbyder al slags kørsel med sin ekvipage.

Endnu flere hestekræfter var der også at kigge på. Både en helt ny Case International-traktor fra Nordvestjysk Traktor Service, Hurup.

Og en række veterantraktorer fra egnen, organiseret til lejligheden af Karl-Henning Lovmand, Villerslev, der selv fremviste en grøn Bolinder-Munktell fra 1957. Den var nok udstillingens ældste - om end de fleste andre var af nogenlunde samme årgang. Traktorfabrikken blev grundlagt i Eskilstuna i Sverige 1932 og overtaget af Volvo 1950 og hedder nu Volvo Construction Equipment:

- Lige da vi kom til byskiltet, holdt det op med at regne, og så klarede det fint op, lød det fra Karl-Henning Lovmand.

Og solen strålede sit bedste over gågade-arrangementet, og stille vejr var det også. Så hverken arrangører, udstillere eller publikum kunne ønske sig det bedre.

Hos Hurup FDF’erne kunne man selv bage sig en pandekage eller en pose popcorn, og der var andre tilbud hos Sydthy-Thyholm 4H, Sydthy Havekreds, Sydthy Biavlerforening, vin kunne smages og købes hos Karsten Klitø Fritzner, der også solgt frugt fra sin plantage i Boddum, og Per Knud Oue Pedersen, Sdr. Ydby, solgte biodynamiske grønsager, herunder "giftfri kartofler".

Land og By er et årligt arrangement i gågaden i Hurup, arrangeret af Hurup Handelsstandsforening og landboforeningen Landbo Thy som afløsning for tidligere tiders succesrige dyrskuer i Hurup.