Sommer over Vilsund

VILSUND: Sommeren faldt i år sammen med heste- og kræmmermarkedet i Vilsund.

I hvert fald blev den første af de tre markedsdage - efter dårligt vejr fra morgenstunden - begunstiget med en sjælden portion solskin og temperaturer, som rundede de 20 grader.

Det var lige ved at være for meget af det gode. Men i hvert fald gik trafikken i løbet af eftermiddagen næsten helt i stå på Åsvej. Og der blev der godt fyldt op med de moderne, firhjulede transportmidler på spejdernes og idrætsforeningens p-pladser omkring den markedsplads, hvor de firbenede dyr, der tidligere var altafgørende for transporten, er blevet handlet siden 1871.

Markedet har stadig et pænt udbud af heste. I øvrigt spænder vareudbuddet som sædvanligt fra kanariefugle til herresokker i rå mængder, og alt muligt midt imellem.

Ifølge chefen for markedet, Mads Ohlsen fra Nordisk Tivoli Park, er der i år lidt flere heste i år, men til gengæld færre handlende med smådyr. Hvad kræmmere angår, har interessen for en stadeplads også været lidt for nedadgående. Som altid er der dog helt udsolgt på markedspladsen.