Sommeren giver trængsel ved Søbadet - og på p-pladserne

THISTED:Sommer, sol og badevejr har givet trængsel på Søbadet i Thisted, som efter en omfattende og 15,7 millioner kroner stor ombygning er genopstået i en helt ny udformning. I midten af juli åbnede kommunen for adgangen til de nye faciliteter, og 4. september er der officiel indvielse af Søbadet.

De mange mennesker, der i den seneste tid har fundet vej til søbadet har givet trængsel på p-pladsen på den modsatte side af Kystvejen, som med tanke for både Søbadets brugere og de øvrige rekreative tiltag langs Kystvejen er udset til både en forskønnelse og en renovering, som ud over at forbedre de eksisterende parkeringsforhold for både autocampere og personbiler også skal sikre en udvidelse med 25 ekstra parkeringspladser, tre handicap-parkeringspladser ligesom der skal gøres klar til at opstille op til otte ladestandere.

Den samlede pris for forbedringerne er på 1,53 mio. kroner, og de penge skulle skaffes dels med 300.000 kroner fra kommunens parkeringsfond, dels ved at omdisponere 1,23 mio. kroner af de midler, kommunen har afsat til at realisere sit Cold Hawaii Inland-projekt, som også Søbadet er en del af.

Sagen var på dagsordenen til ugens møde i kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik, og her valgte politikerne i at udsætte. Ikke på grund af modvilje mod projektet, men ud fra et ønske om at få et samlet overblik over status for den pulje på i alt 89,6 mio. kroner, som er til rådighed for det samlede Cold Hawaii Inland-projekt.

- Vi har besluttet at oversende sagen om p-pladsen på Kystvejen til arbejdet med kommunens budget for 2023, og det gør vi, fordi vi mener, at sagen godt kan afvente budgetarbejdet, siger udvalgsformand Jens Kr. Yde (K).

Samtidig er beslutningen truffet ud fra et ønske om at få et samlet overblik over økonomien i Cold Hawaii Inland-projektet.

- Det vil ikke give mening at tage 1,23 mio. kroner fra det samlede beløb til at realisere Cold Hawaii Inland-projektet for så på et senere tidspunkt at konstatere, at de penge så mangler et andet sted i projektet. Nu får vi overblik over, hvor vi er i Cold Hawaii Inland-projektet - og så bliver p-pladsen en del af næste års budget, siger Jens Kr. yde.