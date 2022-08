Sommerferieaktiviteterne har været en succes: Én særlig disciplin var meget populær

THY:Med bordtennis, ridning, robotkodning, madskole og meget, meget mere, har der hele sommerferien igennem været masser af aktiviteter at deltage i for de mange børn i skolealderen.

De mange aktiviteter er udbudt af Thisted Kommunes Fritidssektion og Ungdomsskolen, og spørger man førstnævnte, så er der ingen tvivl om, hvordan det er gået med aktiviteterne.

- Det har været en succes, siger Kristian Pilgaard, der er leder af fritidsafdelingen ved Thisted Kommune, og tilføjer at de mange aktiviteter ikke kunne udbydes uden stor hjælp fra mange frivillige.

Thisted Kommune har samlet set haft omkring 1000 tilmeldte på de 142 aktiviteter, de har tilbudt til lokalområdets børn og unge.

Ridning er det, de unge vil have

Blandt de mange aktiviteter, der har været mulighed for at tilmelde sig, har særligt ridning været populært. Faktisk har det været så populært, at der har været "ride-glade" mennesker på ventelisten.

- Ridning har været så populært, at vi måtte have en venteliste i gang, og allerede da aktiviteterne blev frigivet til tilmelding ved midnat inden ferien, var der folk, der tilmeldte sig ridning over natten, siger Kristian Pilgaard.

Og selv uden hest har ridesporten tiltrukket mange. "Ridende pinde", eller kæphesteridning som det mere præcist hedder, har også været en meget besøgt aktivitet.

Ramt af corona - på den positive måde

Selvom der i år, ifølge lederen af fritidsafdelingen, har været lidt færre tilmeldte til sommerferieaktiviteterne, så er det dog stadig markant flere end før corona, hvilket blandt andet skyldes en opjustering af satsningen på sommerferieaktiviteterne under corona-pandemien fra statens side.

- Vi har fået et større fokus på de her tilbud og en bedre kommunikation omkring dem, siger Kristian Pilgaard, leder af fritidsafdelingen ved Thisted Kommune.

Gode oplevelser i området

De mange forskellige aktiviteter er fordelt udover hele Thy, og netop det er med til at gøre de årlige sommerferieaktiviteter til en fed ting, mener Kristian Pilgaard.

- Det er en mulighed for at komme rundt i nærområdet og få en masse gode oplevelser, så det er med til at "åbne" Thy op for de unge, siger han, og tilføjer at det i øvrigt også er noget, der typisk giver en pæn medlemstilgang i foreningerne, som gennem disse aktiviteter kan blive synlige for nye interesserede.

Sommerferieaktiviteterne har strakt sig fra 25. juni til og med 6. august.