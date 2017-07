Sommersjov med sol og is

HURUP: Der blev torsdag i løbet af tre timer langet godt 450 bægre is over disken, da indehaver Claus Sørensen og medarbejder Anders Tegtmeier fra Ismejeriet Thy og Kvix-tanken på havnen i Thisted stillede sig op i gågaden i Hurup til "Sommersjov" for at uddele to gratis iskugler pr. person. Det var Hurup Handelsstandsforening, der var vært, og udover de velbesøgte "store torvedage" om mandagen havde butikkerne et ønske om at lave et særligt arrangement, fortalte Johnny Andersen fra foreningen og indehaver af Sportigan.

Øvrige indslag var fra sportens verden, inviteret gennem Johnny Andersens netværk. Det var bl.a. Michael Mark, Agger, og andre repræsentanter for den lokale afdeling af Team Tvilling - et et landsdækkende netværk, som dyrker sport uanset fysik og handicap, og så kom Henrik Tilsted, Vestervig, og Lasse Pedersen, Frøstrup, der begge er førsteholdsspillere i Mors-Thy Håndbold forbi for at skrive autografer og lave aktiviteter for børnene. Dette i øvrigt på en for håndboldtopholdet meget spændende og vigtig dag - nemlig sæsonens første træningsdag og så med en helt ny træner. Endelig kom landsholdsspilleren Christopher Aarlit Bach fra Thyholm for at give opvisning i freestyle fodbold.