Sommerudstilling: Kig en gammel haj dybt i øjnene

DOVERODDE:Verdens ældste, nulevende hvirveldyr.

Sådan præsenterer SMK Thy i Doverodde den haj, som er i centrum for årets sommerudstilling med titlen "Rovhistorier". Det drejer sig om grønlandshajen, også kendt som havkalen, der lever dybt under havoverfladen i Nordatlanten, men som også kan bevæge sig ind i Nordsøen og komme tæt på Thy.

Marie Kølbæk Iversen, der er kvinden bag videoinstallationen på filialen af Statens Museum for Kunst, inviterer gæsterne til at kigge denne haj dybt i øjnene. Hendes installation er nemlig forstørrede mikroskopoptagelser af hajens øje. Det bliver til abstrakte billeder, som skifter mellem stærke grønne og pink nuancer, mens de langsomt bevæger sig ned over tre monumentale skærme.

Det er gennem undersøgelser af havkalens øjne, at man har fundet ud af, at hajen kan blive meget gammel. Mellem 272 og 512 år, ifølge en pressemeddelelse fra SMK Thy.

Dermed har nogle af de nulevende hajer svømmet rundt i Nordatlanten gennem de århundreder, hvor den koloniale og kapitalistiske verdensorden blev etableret. Med den rovdrift på menneskelige og naturlige ressourcer, som fulgte, og som hajerne selv er offer for, fortæller Marie Kølbæk Iversen:

- De gamle havkale kan have bevidnet de processer, der skabte det samfund, vi i dag lever i. Og de nyfødte havkale vil skue fremtider, vi aldrig selv kommer til at kende, siger hun.

Udstillingen trækker også tråde til sagn og folkeviser, for navnet havkalen kan give associationer til sagnverdenens havfolk og dyret som et mytisk væsen med menneskelige træk. På udvalgte dage i løbet af udstillingsperioden vil Marie Kølbæk Iversen aktivere denne association med opførelse af et musikprojekt ved navn Donnimaar. Den første opførelse kan opleves i forbindelse med udstillingens åbning 23. juni, hvor der også er fri entré til SMK Thy.

Musikprojektet trækker på folkemindesamleren Evald Tang Kristensens optegnelser af traditionelle jyske folkeminder - blandt andet på den midtvestjyske hede, som Marie Kølbæk Iversens familie stammer fra. I 1873 sang kunstnerens tip-tip-tip-oldemor Johanne Thygesdatter således sine sange for folkemindesamleren.

Marie Kølbæk Iversen blev i 2008 uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København, hvor hun i dag også bor og arbejder. Hun er repræsenteret i flere offentlige kunstsamlinger og har udstillet både i Danmark og internationalt.

"Rovhistorier" kan opleves indtil 27. august.