Sort røg over kraftvarmeværk: Nødstrømsanlæg brød i brand

THISTED:Store dele af kraftvarmeværket på Industrivej i Thisted var indhyllet i sort røg, da brandfolkene fra Nordjyllands Beredskab torsdag aften rykkede ud.

Alarmen, der lød på brand i en nødstrømsgenerator, tikkede ind kl. 21.01.

Da brandfolkene nåede frem, havde ilden fået fat i en tank med 1000 liter dieselolie, der var placeret under nødstrømsanlægget, og med en placering lige ved siden af en affaldshal, frygtede indsatsleder Henrik Gade Jespersen, Nordjyllands Beredskab, at branden kunne nå at sprede sig yderligere.

- Heldigvis viste en hurtig rekognoscering, at der var placeret en række store betonelementer imellem generatoren og hallen til affald. Så selvom det så voldsomt ud, lige da vi kom, var der reelt aldrig nogen stor fare for spredning, fortæller indsatslederen.

Med sin placering udendørs var der heller ingen personer i fare under branden, mens indsatslederen også kunne se røgen stige fint til vejrs uden at være til gene for trafikken.

- Men nødstrømsanlægget er helt udbrændt, konstaterede Henrik Gade Jespersen, der klokken lidt over 22 vurderede, at der ville være omkring en times arbejde tilbage, før ilden var helt slukket.

Mens Nordjyllands Beredskab stillede med tre vogne, assisterede Beredskabsstyrelsen med to tankvogne.

Hvad årsagen til branden var, havde indsatslederen ikke noget bud på.