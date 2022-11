Souschef bliver ny skoleleder på Mors

ØSTER JØLBY: Elin Hove, hidtidig souschef på Øster Jølby Skole, får fast ansættelse i det job som skoleleder, hun har passet i nogle måneder.

Det oplyser Michael Dahlgaard, skolechef i Morsø Kommune.

Elin Hove har været konstitueret i stillingen, siden den hidtidige leder, Line Rask Abildgaard, i sommer blev ansat som leder af M. C. Holms Skole i Nykøbing. Stillingen som skoleleder i Øster Jølby har været slået op, og et enigt ansættelsesudvalg har peget på Elin Hove efter at have gennemgået "det stærke felt af ansøgere", hedder det i en pressemeddelelse.

- Vi har haft en række stærke bejlere til stillingen, og vi er i den proces blevet overbevist om, at Elin Hove var den bedst egnede i det felt. Hun har evnerne og den personlighed, som vi mener passer godt til skolens visioner og for trivsel og samarbejde med elever, forældre og personale. Vi ser kort sagt frem til at forsætte samarbejdet med Elin Hove og følge hendes imponerende udvikling som leder, fortæller Michael Dahlgaard.

Trivsel og idérigdom

Elin Hove beskriver sig selv som en leder, der er optaget af at skabe trivsel gennem god og motiverende undervisning. Hun interesserer sig for innovationspædagogik, hvor kreative processer, sammen med andre, fremmer samarbejdsevne og iderigdom. Hun er også meget optaget af læringen gennem den kreative undervisningsform Maker Space og de muligheder, det giver.

Ifølge pressemeddelelsen har Elin Hove søgt stillingen, fordi hun mener, at Morsø Kommune har stærke visioner for skolevæsnet, og har et børnesyn, som hun deler. Hun understreger også, at skolen har en personalegruppe med en god arbejdsmoral, høj grad af professionalisme og en positiv energi, som hun dagligt glæder sig over at arbejde sammen med.

- Jeg kan kun sige, at jeg er rigtig glad for Øster Jølby Skole og finder daglig glæde i de små lykkeglimt fra børnene, når de glædestrålende fortæller om stort og småt, som de oplever på en skoledag – lige fra madpakken og de nye sko, den leg der lige er leget i frikvarteret med vennerne til den stolthed, der lyser i øjnene, når de viser deres skolearbejde frem, fortæller hun.