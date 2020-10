Spaden i jorden til kæmpeprojekt i Thy

THISTED:En udvidelse og ombygning af Thyhallen i Thisted har været på bordet i rigtig mange år. Men det er fire år siden, planerne for alvor tog fart.

- Siden 2016 har brugerne været inddraget i arbejdet for, hvordan vi skal videreudvikle Thyhallen, sagde borgmester Ulla Vestergaard (S), da hun tirsdag eftermiddag med et antal spadestik markerede den formelle start på første etape af et stort byggeri, som - ud over at udvide og forbedre idrætsfaciliteterne - også skal gøre stedet til et ”Center for sundhed”.

- Mere end 50 interessenter har været med til at udvikle planerne. Når de ambitioner er realiseret, kommer Thyhallen til at fremstå som et fyrtårn for idræt, sundhed, fællesskab og kultur, sagde hun.

Ifølge borgmesteren bliver det et fyrtårn, som ikke bare vil skinne ud over kommunen, men hele regionen.

- Og vi kan vel også godt sige på landsplan...

Foreløbig gælder det altså første etape af projektet, der omfatter en ny multihal med bl. a. en springgrav for gymnaster og en ekstra hal i fuld størrelse til håndboldkampe - bygget i forlængelse af den eksisterende centerhal. Denne får så også en grundig overhaling med bl. a. nyt gulv og lysanlæg. Og ikke mindst bliver tilskuerkapaciteten udvidet betragteligt.

Kun begyndelsen

Alt i alt et projekt, som inklusive en række andre elementer løber op i 42 mio. kr. Men det er altså kun første etape i et byggeri, som også skal omfatte det Center for sundhed, der skal opføres i det område, hvor Thyhallen i dag har sin hovedindgang. Med en pris på over 60 mio. kr. bliver denne etape 2 den dyreste del af projektet.

Som formand for kommunens social- og sundhedsudvalg ser Ida Pedersen (S) naturligt nok ikke mindst frem til dette byggeri.

- Jeg glæder mig til første spadestik på næste etape. For det her, som vi går i gang med i dag, er kun begyndelsen på visionen om at skabe et hus, der kan samle mange af de funktioner, som vi i kommunen arbejder med, Det skal være et hus med én indgang til et hus med masser af liv, og som kan motivere borgeren til mere sundhed, sagde hun.

Esben Oddershede, formand for klima-, miljø- og teknikudvalget og for byggeriets styregruppe, glædede sig over en rigtig god planlægningsperiode forud for byggestarten. Mens en tredje udvalgsformand, Søren Kanne Zohnesen (V) fra børne- og familieudvalget, blandt andet roste foreningslivet for at tage ansvar og indgå i det ”enorme arbejde, som først lige er begyndt”.