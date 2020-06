Spærret inde i Arriva-tog - få meter fra endestationen

THISTED:Mange pendlere på vej på arbejde eller i skole blev onsdag morgen forsinket, da de i en halv time var spærret inde i et Arriva-tog mod Thisted.

Det godt fyldte tog med planmæssig ankomst kl. 07.38 standsede få meter fra perronen i Thisted. Men dørene forblev låst, og de frustrerede passagerer havde ingen mulighed for at forlade toget.

Situationen skyldtes en fejl i forhold til den rutetildeling, som toget får fra Banedanmark, forklarer Thomas Fog-Petersen, kommunikationsmedarbejder hos Arriva.

- Jeg kan sagtens forstå, at det var frustrerende at sidde og kigge ind på perronen, uden at kunne komme ud. Men hvis dørene var blevet åbnet, var der tale om en evakuering, og det bliver kun brugt som den sidste udvej, fordi der altid er en risiko ved at lade folk springe ned på skærverne, siger han.

Toget skulle have returneret til Struer klokken kl. 08.37, men denne afgang blev erstattet af en bus.