Spil for 7500 kr. på falske præmiekvitteringer

SJØRRING:Falske præmiekvitteringer til Danske Spil har gjort det muligt for en mand at bedrage sig til 7500 kroner hos Spar-købmanden i Sjørring.

Manden præsenterede præmiekvitteringerne, og fordi butikken ikke fulgte retningslinjerne, fik han mulighed for at spille for "gevinsten", oplyser lokalpolitiet i Thisted.

Den pågældende har tilsyneladende dagen før forsøgt sig med samme type bedrageri mindst to andre steder i Thy. Manden optræder nemlig på billeder fra overvågningskameraer i Dagli'Brugsen i Hundborg og Spar i Hanstholm, men her uden at få noget ud af det. Tilbage i november 2019 havde han derimod held med forehavendet hos Spar i Humlum ved Struer.

Manden beskrives som en dansk mand på omkring 35 år. Han var cirka 175 cm høj, muskuløs og skaldet eller kronraget, men med fuldskæg eller lange stubbe.

Han var iført en sort kasket med hvidt logo i venstre hjørne, en lysegrå hættetrøje med lynlås, og en lille, mørk firkant på venstre skulder, mørkeblå joggingbukser og sorte sko.