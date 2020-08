Spillede høj musik: betjente truet med peberspray, da de beslaglagde højttaler

THISTED:Høj musik og fest hele natten lang. Det førte natten til mandag til, at to mænd fra Thisted blev anholdt og anbragt i detentionen på politigården i Holstebro.

Det oplyser vagtchef Ole Vanghøj, Midt- og Vestjyllands Politi.

- Vi blev i flere omgange kaldt til en adresse på Havrevej i Thisted. Her blev der meldt om høj musik og larm. Vi bad flere gange om, at beboeren i lejligheden skruede ned for musikken, så da vi igen klokken 03.29 måtte til adressen valgte vi at konfiskere ne højttaler til et fjernsyn, som de spillede musikken på, fortæller vagtchefen.

Det ville to mænd i lejligheden - den 37-årige beboer og en 54-årig gæst - dog ikke godvilligt finde sig i. Så den ene af de to fiskede en peberspray frem og truede betjentene.

Så begge mænd blev anholdt og sigtet ikke bare for larm i gaden, men altså også for trusler mod betjentene.

De to skal nu afhøres, og så venter der dem et retsligt efterspil.