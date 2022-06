Sportsefterskole starter linje for højt begavede

HUNDBORG:- Uanset linje er der tale om efterskoleelever, som blot skal udfordres på hver deres måde. Skolens motto er "Tro på dit talent". Det gælder fortsat, nu også med en særlig boglig linje.

Når Thy Sportsefterskole efter sommerferien tager fat på sit tredje skoleår efter at skolen blev genetableret i juni 2019, bliver det med en helt ny "Leonardo-linje", et skræddersyet tilbud til 20 til 30 højt begavede elever i 9. og 10 klasse, fortæller forstander Brian Højer Nordstrøm.

- Den nye linje bliver en anderledes udfordring, fordi her er tale om elever, som har nogle andre interesser og nogle talenter, der skal udfordres på andre måder, siger Brian Højer Nordstrøm og peger på fag som matematik, fysik og kemi som områder, der skal have et anderledes fokus i forhold til eleverne på Leonardo-linjen sammen med nogle af de sprogfag, som ikke er så efterspurgte blandt efterskoleelever i almindelighed.

Efter sommerferien tager Thy Sportsefterskole hul på sit tredje år siden skolen blev reetableret i 2019. Forventningen er, at alle pladser vil være besat. Foto: Peter Mørk

Muligheden af at etablere en linje for højt begavede elever opstod, da et forsøg på at etablere en egentlig efterskole henvendt til dem blev opgivet. Det var ikke muligt at finde egnede bygninger, fortæller Brian Højer Nordstrøm.

- Vi greb muligheden for at favne den nye linje som et nyt tilbud på Thy Sportsefterskole, hvor den skal integreres parallelt med vores øvrige undervisning, for der er ikke tale om at lave en skole i skolen, siger Brian Højer Nordstrøm og tilføjer, at eleverne uanset om deres fokus er på natur- og sprogfag på højt niveau eller på sport på højt plan, er der tale om efterskoleelever, som skal udfordres på hver deres måde.

- Vi skal se på det hele menneske, og ikke kun fokusere på det, den enkelte er bedst til. For der kommer altid en, som er bedre, siger Brian Højer Nordstrøm og tilføjer, at Leonardo-linjen går fint i tråd med efterskolens tilbud om sport på højt niveau.

Lige nu er Thy Sportsefterskole ved at ansætte lærere til den nye linje. Der er modtaget 70 ansøgninger, og blandt dem skal der findes fire eller fem nye lærere afhængig af det endelige elevtal i det kommende skoleår.

Ud over de forventede 20-30 elever på Leonardo-linjen venter Brian Højer Nordstrøm at tage hul på skoleåret 2022-23 med 80 elever på skolens øvrige linjer.

- Går det som vi forventer, får vi fuldt hus i det kommende skoleår, siger forstanderen og tilføjer, at Thy Sportsefterskole rekrutterer elever fra hele landet, plus elever fra Færøerne og Sydslesvig.