Spritbilist bad om at blive anholdt

THISTED:En 19-årig mand med promille i blodet bad nærmest om at blive anholdt, da han ved 02-tiden natten til lørdag kørte op bag en holdende politibil i Korsgade i Thisted.

- Han gør opmærksom på sig selv på en måde, så man må spørge sig selv, hvordan man kan være så ubegavet, siger Jørgen Jensen, politikommissær hos lokalpolitiet i Thisted.

Den unge mand brugte nemlig hornet gentagne gange, og startede derefter med kraftigt hjulspin.

Han blev selvfølgelig stoppet af politiet, som kunne konstatere, at den unge mand havde drukket så meget, at han skulle have taget en blodprøve, og kan vente en sigtelse for spirituskørsel.

Og desuden sigtes den 19-årige, der er fra Thisted, for have brugt hornet uden grund og for med hjulspinnet at lave unødig støj.