Spritkørsel venstre om to helleanlæg

Ø. JØLBY: En 54-årig, spirituspåvirket bilist endte i grøften på Udvejen ved Ø. Jølby, efter at han forinden havde kørt den forkerte vej omkring helleanlæggene på begge sider af hovedvejskrydset uden for byen.

På baggrund af spor i rabatten kunne politiet efterfølgende fastslå hans rute igennem krydset, hvor han var kommet fra Vestmorsvej. Og turen venstre om de to helleanlæg koster ham to såkaldte klip i kørekortet.

Den 54-årige har dog ikke noget kørekort efter en tidligere frakendelse. Men det betyder så, at det varer længere, før han igen får lov til at køre bil, oplyser politikommissær Jørgen Jensen fra politiet i Thisted.

Ud over endnu en sigtelse for spirituskørsel og for at køre uden kørekort, sigtes manden for at køre i en uindregistreret bil - som også blev konfiskeret af politiet.

Manden, der er fra Hurup, slap uskadt fra uheldet.