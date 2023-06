Stadig plads til små husstandsmøller

THISTED:I et klimamæssigt perspektiv fylder husstandsmøller ikke ret meget, men for de familier, som skrotter et oliefyr og installerer en husstandsvindmølle, så batter det 100 procent. Møllen er en grøn investering.

Det siger Joachim Plaetner Kjeldsen, Alt, medlem af Thisted kommunes udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik. Udvalget har på sit seneste møde godkendt, at forvaltningen fastholder sin "nuværende administrationspraksis for behandling af ansøgninger om landzonetilladelse til opførelse af husstandsvindmøller inden for beskyttede landskaber".

Praksis blev godkendt tilbage i februar 2015 af det daværende udvalg for klima, miljø og teknik. Den tager blandt andet afsæt i klagenævnsafgørelser i sager om opstilling af husstandsvindmøller, hvor det er vurderet, om møllen påvirker beskyttede landskabet negativt. Er det ikke tilfældet, kan møllen opstilles.

Joachim Plaetner Kjeldsen, i midten, sammen med Morten Bo Bertelsen (SF9, tv., og Jens Otto Madsen (EL), th., mener ikke, at der i sager om opstilling af husstandsvindmøller skal refereres til en politisk besluttet administrationspraksis fra 2015. Arkivfoto: Bo Lehm

- Jeg havde bedt om at få sagen på dagsordenen. Vores praksis på området skal følge gældende love og regler på området - og forholde sig til praksis i andre sager, men jeg mener ikke, at der i sagsafgørelserne er grund til at gøre opmærksom på, at der i 2015 blev indført en ekstra politisk "buffer", siger Joachim Plaetner Kjeldsen.

Han vurderer, at den politisk besluttede administrationspraksis fra 2015 er udtryk for unødvendig, politisk restriktivitet.

- Lige nu trækker den europæiske energisituation i en grøn retning. Efterhånden som fjernvarmen rulles ud i kommunen, ser vi også et klart billede af, hvor der fremover ikke er mulighed for at få fjernvarme. Derfor skal der de steder være plads til andre løsninger, siger Joachim Plaetner Kjeldsen.

Han konstaterer, at der i fremtidige sager om landzonetilladelse til opstilling af husstandsvindmøller næppe vil være forskel på udfaldet af sagsbehandlingen uden den "politiske buffer".

- Men der ligger en forkert signalværd i, at det fremgår af det svar, folk får på en ansøgning, at afgørelsen er truffet på baggrund af en politisk besluttet administrationspraksis, siger Joachim Plaetner Kjeldsen.

Selv om kommunens egne tal viser, at der siden 2019 kun er rejst fire husstandsvindmøller i kommunen mener han ikke, at det er udtryk for, at interessen for de små møller er væk.

- Vi er nu i en situation, hvor energipriserne er gået skyhøjt. Det vil gøre de interessant for flere at overveje andre energikilder, siger Joachim Plaetner Kjeldsen.