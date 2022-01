Stærk defensiv grundlagde Nors-sejr

NORS:Det har været en hård sæson for Nors BK i 3. Division, der kæmper med i bunden af rækken. Derfor lunede det på thyboernes pointkonto, da Nibe HK kom på besøg torsdag aften. Her dominerede Nors BK nemlig begivenhederne og vandt en sikker sejr på 27-18.

- Jeg synes, at vi satte os på kampen i dag og spillede virkelig flot både offensivt og defensivt. Vi var godt struktureret og skiftede en del ud, så vi kunne blive ved med at lægge tryk på deres forsvar, siger træner for Nors BK, Anders Heshe.

Nors BK kom godt fra start, hvor de især stod godt i forsvaret. Derudover leverede målmand Matti Landbo flere gode redninger samt reddede tre straffekast i løbet af kampen. I den anden ende spillede Nors BK sig frem til mange store chancer, men desværre var det ikke alle, som gik i mål, og derfor gik de til pause kun foran med fire mål.

- Ligesom de seneste kampe brændte vi også for mange oplagte chancer i dag. Det gjorde, at vi ikke formåede at lave et hul, og de var med i første halvleg, siger Anders Heshe.

Efter pausen fortsatte de gode takter for Nors BK, der langsomt trak fra. Generelt leverede alle spillerne gode præstationer, men det var især Dres Johansen, Thomas Schmidt og Mikkel Sand, som var dominerende med gode præstationer i begge ender af banen.

- Der er stadig plads til forbedringer, men jeg synes, at alle leverede og kæmpede flot i dag. Især defensivt synes jeg, at vi lukkede godt af hele kampen igennem, og vi viste, at der var niveauforskel, siger Anders Heshe.

Nors BK’s føring kom aldrig i fare i anden halvleg, og derfor blev det også en sikker sejr på 27-18. Næste kamp for Nors BK i 3. Division er søndag, hvor Aalborg HK kommer på besøg.

Kampfakta:

Håndbold, 3. Division

Nors BK

Nibe HK

Resultat: 27-18

Pausestilling: 11-7

Mål: Mikkel Sand 8, Dres Johansen 6, Thomas Schmidt 4, Kasper Gravesen 3, Kasper Jonasen 3, Laurits Jensen 2, Rasmus Kristensen 1 og Lars Nielsen 1.