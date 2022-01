Stærk storm: Ny skipper fik sin ilddåb i kæmpebølgerne

Torsdag formiddag nåede vindstyrken i Hanstholm på 31,2 m/sek - hvilket er stærk storm - tæt på orkan. Samtidigt hamrede op til otte meter høje bølger nådesløst mod de nye ydermole. En hård strøm gjorde forholdene endnu vanskeligere.

Blæsevejret afholdt dog ikke tre trawlere i at holde på havnen, hvor vinden netop havde været tæt ved orkanstyrke.

En af dem var rejetrawleren S 386 Casilo fra Skagen. Efter en uges fiskeri i Nordsøen skulle 1200 kilo søkogte rejer landes.

Pulsen steg

Det var første gang, at Casilos skipper Laurids Christiansen skulle anløbe Hanstholm Havn i så dårligt vejr. Han har kun sejlet med Casilo i 14 måneder som skipper og tidligere anløbet Hanstholm to gange før. Men torsdagens indsejling blev lidt af en oplevelse, som fiskeren fra Skagen dog tog med sindsro.

- Vi var nødt til at dreje ind og sejle på tværs af søerne, da strømmen var hårdere, end jeg havde regnet med og trak os hurtigt nordøstover. Så vi fik nogle ordenlige søer ret ind i siden og var lige nede at ligge på den ene side et par gange, lyder det fra 37-årige Laurids Christiansen med et smil om læben.

- Det gav lidt spænding og pulsen steg lidt - det må jeg indrømme. Men ellers var det ok. Vi plejer ikke at bruge hav, når det er så dårligt vejr, men vi havde lige noget, vi skulle have indhentet.

Blæsten fortsætter

Også Hanstholm-trawleren HM 424 Westbank og engelske H 135 Farnella løb på havnen kort tid efter. Det forløb helt uden problemer. Begge skibe bruger Hanstholm som hjemmehavn og kender derfor forholdene.

Blæsten fortsætter til fredag morgen, hvor den skal flove af.