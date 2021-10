Stærke drenge viste rutinen

HORSENS:Thisted Vægttræningsforening nappede andenpladsen, da tredje runde af styrkeløftforbundets divisionsturnering blev afviklet i Horsens.

Thisted stillede med et rutineret hold bestående af Leon “Sivert” Simonsen, Casper “Futte” Futtrup og Patryk Bolek, der skulle tage sig af henholdsvis squat, bænkpres og dødløft.

I squat leverede Leon “Sivert” Simonsen en overbevisende serie med godkendte forsøg på både 175, 185 og 195 kilo. Dermed viste han i sin første konkurrence siden corona-nedlukningen, at formen ikke er gået tabt.

Casper “Futte” Futtrup er efter næsten et års skadespause med knæoperation godt på vej tilbage til den form, der i 2020 sikrede ham både DM-titlen, den danske rekord i -120 kg klassen og landsholdsudtagelse. At knæskaden ikke har afholdt ham fra at træne bænkpres, gav han et fornemt bevis på med serien 172,5, 177,5 og 182,5 kilo med overskud.

Patryk Bolek var sidste TVFer på podiet, i disciplinen dødløft. Bolek, som om tre uger løfter ved VM i styrkeløft i Norge, hvor Casper “Futte” Futtrup af landstræneren er indskrevet som assisterende coach, da han grundet skaden ikke når at blive klar til selv, at løfte, brugte stævnet til at teste teknikken og nøjedes med to løft 245 og 267,5 kg.

Totalt sluttede TVF-holdet runden som nr. 2 med 81,28 point mod AK Nordlands 84,10 point på førstepladsen og Videbæk SK på tredjepladsen.