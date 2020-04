Stærkere sammen: To teknikfirmaer fusionerer

I forbindelse med at Thy El-teknik flytter sammen med Opmatic på Uglevej, er virksomheden i gang med at få bygget nyt værksted. Her er det fra venstre Andreas Hedegaard, Opmatic, Tommy Skallerup, Henning Thøgersen og Anders Søe, Thy El-teknik, Sune Pihl, Opmatic, og Thomas Olsen, Thy El-teknik. Foto: Peter Mørk