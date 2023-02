Stafetten går videre: Nye øjne på gammelt stadion

THISTED:Bestræbelserne for at bruge det gamle Landlyst Stadion til andet end boligbyggeri fortsætter.

Det ligger fast efter et møde i sidste uge, hvor repræsentanter for den selvudnævnte styregruppe, som hidtil har været tovholder på ideer og forslag til fremtiden for det bynære, grønne område, søgte at give stafetten videre.

Det lykkedes. På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe, som tæller Jørgen Sølvkjær og Esben Colding Broe, begge med adresse i lokalområdet, samt Jens Bidstrup og Bent Fulgsbjerg. De bor begge med direkte udsigt til det gamle Landlyst Stadion.

Den nye arbejdsgruppe har endnu ikke haft sit første møde.

- Men vi vil gerne komme med nogle bedre forslag til den fremtidige brug af stadion end det, der ligger, siger Jørgen Sølvkjær med tanke for, at den tidligere kommunalbestyrelse traf beslutning om, at stadion kunne udnyttes både til boliger og til rekreative formål.

- Muligheden for at bygge boliger er en politisk beslutning. Den vil vi søge at påvirke med alternative forslag til den fremtidige brug af det gamle stadionområde, så det bliver mere i tråd med, hvad der er set i andre bysamfund, hvor grønne områder friholdes for boligbyggeri. Så vi vil arbejde for at sikre et grønt områdde frem for at få boliger på det, siger Jens Bidstrup.

- Mødet i Plantagehuset viste, at der både var positiv stemning for og god energi til at fortsætte arbejdet for at fastholde området til rekreative formål til gavn for lokalområdet, siger Jan Fink Mejlgaard, som har været en del af det, han selv kalder den selvudnævnte styregruppe, som for nogle år siden begyndte at tale om at udnytte stadion til andet end boliger.

- Nu er stafetten givet videre til nye kræfter, som både vil forholde sig til nogle af de planer, der allerede er lavet for en anderledes brug af det gamle station, og som også vil se på områdets muligheder i et større perspektiv, der ikke blot omfatter selve stadion. Bolden er i hvert fald fortsat i spil, siger Jan Fink Mejlgaard.