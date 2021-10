Stak af fra politiet med over 200 km/t - men så svigtede BMW'en

THY:En 21-årig mand blev søndag anholdt for vanvidskørsel med over 200 km/t på Kystvejen ved Nørre Vorupør i Thy.

Politiet har nu beslaglagt hans bil, en BMW stationcar, efter den vilde kørsel.

Da politiet ville stoppe ham søndag eftermiddag, satte han farten op i sin BMW, men da patruljevognen nåede op på 217 km/t, måtte politiet i første omgang opgive at indhente ham.

På grund af motorbøvl kunne BMW'en pludselig ikke køre så hurtigt, kun omkring 100 km/t, og til sidst fik politiet stoppet bilen med den unge mand.

Den 21-årige - som er fra Mors - sigtes ikke kun for vanvidskørsel, men også for at køre uden at have kørekort, samt for at køre i en bil med nedslidte dæk, oplyser vagtchef Jens Claumarch fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Læs også: