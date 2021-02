THISTED:Lørdag morgen brød to kvinder ind på genbrugspladsen på Filtenborgvej i Thisted. De skaffede sig adgang ved blandt andet at klippe et hegn op. Efterfølgende brød de ind i genbrugspladsens afdeling for kemirester, hvor de stak af med medicinrester. Det vides ikke, hvad det er for en type medicin, som de er stukket af med. Ifølge politiet er de to kvinder blevet fanget af overvågningskameraerne, men signalementet er sparsomt.