Stand-up paddler bjærget i land

DOVERODDE:En kvindelig stand-up paddler kom sent eftermiddag onsdag i knibe omkring en halv km ud for Doverodde Havn, da hun faldt af sit bræt og ikke kunne komme op på det igen, fortæller indsatsleder Kenneth Rosenkrantz fra Nordjyllands Beredskab.

- Der var nogen inde fra land, der så det, og satte ud i kajakker for at hjælpe hende - på vej ind var der så en af dem, der væltede, men alle kom ind igen selv. Da jeg nåede frem, var de ikke mere end cirka 20 meter fra kysten, siger Kenneth Rosenkrantz.

Lægehelikopteren var blevet tilkaldt, og alle de involverede blev tilset af en læge, men ingen kom noget til - alle kunne selv gå over til ambulancen for at blive tjekket, fortæller Kenneth Rosenkrantz.

Da der var styr på den del, blev der sendt en båd ud for at hente paddle-boardet, så det ikke skulle drive rundt og udløse en alarm mere, hvis nogen skulle finde det og tilkalde 1-1-2, fordi der manglede en person til at stå på det.