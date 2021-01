Stangstiv bilist forsøgte at flygte fra påkørsel

THISTED:Det begyndte med påkørsel af en parkeret bil mandag aften på Johnsens Allé i Thisted.

Dette trafikuheld forsøgte bilisten, en 22-årig mand fra Thisted, at flygte fra. Men han var så beruset, at han ikke kom ret langt. Og klokken 20.53 - fem minutter efter, at politiet havde fået anmeldelse om påkørslen, kunne den unge mand anholdes.

Hans promille - der bliver fastslået på baggrund af en blodprøve - foreligger ikke endnu. Men ifølge alkometeret, som han blæste i, var promillen formenlig over 2, oplyser Jørgen Jensen, politikommissær hos lokalpolitiet i Thisted.

Endvidere sigtes den unge mand for at have kørt bil med under påvirkning af euforiserende stoffer, og hans kørekort blev inddraget af politiet.