Staten deler gaver ud: En million til nationalparken

THY:Trods snævre rammer for statens finanser var der mandag plads til at dele gaver ud på den forsinkede finanslov for 2023. Således står Nationalpark Thy til at modtage en million kroner som et led i en ligeligt fordelt pakke på fem mio. kr. til landets fem nationalparker.

Venstres Torsten Schack Pedersen overbringer nyheden, som det nordjyske folketingsmedlem har haft indflydelse på. Han siger, at der til dels er tale om at rette op på et efterslæb fra den regulering efter pris- og lønindeks, som gælder for ministerierne.

- Da nationalparkerne i sin tid kom på Finansloven, blev de ikke pl-reguleret. Det og et andet efterslæb fik jeg rettet op op på i Corydons tid. Men økonomien rækker ikke altid til al den aktivitet, som nationalparkerne sætter i gang. Specielt Nationalpark Thy, som var Danmarks første af slagsen, og som også tager initiativer, som inspirerer andre steder. Så nu giver vi parkerne et tilskud, der kan give ekstra luft under vingerne og mulighed for flere aktiviteter og faciliteter, siger Torsten Schack Pedersen.

Han tilføjer, at der er tale om en engangsforhøjelse for 2023, som parkerne frit kan disponere over.

Tirsdag morgen havde Torben Juul-Olsen, bestyrelsesformand for Nationalpark Thy, endnu ikke hørt om den ekstra million.

- Det var da dejligt! Det beløb, vi blev reguleret op med, faldt lige pludselig med en million, fordi det kun blev givet for en bestemt periode. Det retter man så åbenbart op på for i år, og det er vi glade for. Pengene skal helt sikkert bruges til naturprojekter. Vi har en række projekter, hvor vi samarbejder med private lodsejere og med Naturstyrelsen om at skabe mere natur, oftest i form af klithede, siger Torben Juul-Olsen.

Så pengene vil blive brugt til mere af det samme.

- Det passer os fantastisk godt. Vi kan nu fortsætte på det niveau, som vi slap sidste år, siger bestyrelsesformanden.