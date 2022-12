Status over socialsager: Sådan gik det med borgernes klager

THY-MORS:Hvordan går det, når borgere klager til Ankestyrelsen over afgørelser på socialområdet? Det gør styrelsen status over hvert år i form af et danmarkskort, hvor det er nemt at sammenligne kommunerne. I 2021 havde både Thisted og Morsø kommuner mange sager, hvor Ankestyrelsen enten gav borgerne ret eller sendte sagen retur til fornyet behandling.

Kommunerne har pligt til at behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af året, og det har de sociale udvalg i både Thisted og Morsø kommuner gjort for nyligt.

Ankestyrelsen traf i 2021 i alt 63 afgørelser på socialområdet i Thisted Kommune. I fire tilfælde blev kommunens afgørelse ophævet. Af forvaltningens udførlige sagsfremstilling fremgår, at det blandt andet handlede om hjælpemidler, ledsageordning og midlertidigt botilbud.

21 andre sager blev sendt retur til kommunen til fornyet behandling. Det gjaldt for eksempel fem ud af otte klagesager over biler, mens kommunens afgørelse blev stadfæstet i de øvrige tre sager. Forvaltningen skriver i redegørelsen i udvalgets dagsorden, at da sagerne om biler blev genbehandlet, er de sager, der er sendt til Ankestyrelsen igen, blevet stadfæstet.

Når man lægger de ændrede og hjemsendte sager sammen, så ligger Thisted Kommune på en samlet omgørelsesprocent på 40, hvilket er over landsgennemsnittet for 2021, som var 31,8 procent.

På Ankestyrelsens danmarkskort kan man dog også læse, at der i 2021 var hele 2234 borgere i Thisted Kommune, der modtog sociale ydelser inden for socialområdet. Det er altså kun et fåtal, der har klaget. Det understreges derfor, at omgørelsesprocenten ikke kan bruges til at sige noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling.

Ophævet og retur

Omgørelsesprocenten i Morsø Kommune var i 2021 endnu højere end i Thisted Kommune, nemlig 44 procent, fremgår det af danmarkskortet. Tallet baserer sig på 36 afgørelser. I 16 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Heraf blev syv afgørelser ophævet, mens ni sager blev sendt retur til fornyet behandling.

I dagsordenen for udvalget for social, sundhed og beskæftigelse er også inddraget Ankestyrelsens statistik for børne- og voksenhandicapområdet. På den måde kommer antallet af afgjorte ankesager i 2021 op på i alt 47. Heraf er 11 sager ændret eller ophævet, og 11 sager er hjemsendt til fornyet behandling.

Handleplan eller ej

Det er nu blevet et krav, at kommunalbestyrelserne skal tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

I Morsø Kommune har man valgt at formulere en kortfattet handleplan. Her fremhæves det blandt andet, at afgørelser fra Ankestyrelsen altid vil blive sat på dagsordenen for gruppemøder eller lignende og vil indgå i en læringsproces.

I Thisted Kommune har man valgt ikke at udarbejde en handlingsplan på området. Der er løbende fokus på Ankestyrelsens afgørelser, og hvordan de påvirker praksis, understreges det i dagsordenen.

Henrik Gregersen (V), formand for social- og seniorudvalget, siger:

- Vi er drøntrætte af, at man fokuserer på enkeltsager, når vi måske behandler flere tusinde sager. I forhold til det antal sager, der kører igennem systemet, så er det en meget lille brøkdel. Og så skal det også siges, at vi har brug for de afgørelser fra Ankestyrelsen som pejlemærke. Hvis ikke vi kunne få sagerne prøvet af i Ankestyrelsen, så kunne vi ikke få justeret vores tolkning.