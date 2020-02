Stedet hindrer udvikling: Afgørelse til fordel for firben kan gøre udvikling i Klitmøller svær

KLITMØLLER:- Vi, der bor her, vil naturen - og passer på den, men der skal også være plads til at udvikle Klitmøller, og netop den plads kan være svær at finde fremover med den afgørelse, Planklagenævnet har truffet.

Det siger Preben Holler, mølbo og socialdemokratisk medlem af Thisted Kommunalbestyrelse, om Planklagenævnets beslutning om at erklære den lokalplan, kommunalbestyrelsen godkendte i november 2018 ugyldig.

Planen skulle gøre det muligt at udstykke 12 byggegrunde på Stågbak i Klitmøller, men med afgørelsen er muligheden væk på grund af hensynet til en forekomst af markfirben i området. Med mindre kommunen laver en ny plan, som kan realiseres uden konsekvenser for firbenet og dyrets levevilkår.

- Jeg er ked af at udtale mig om sagen lige nu, men det er da ikke godt, siger Orla Andersen, som i september sidste år gik i gang med at udstykke seks grunde i området. Lige nu afventer han et møde med Thisted Kommune om sagen.

Preben Hollers umiddelbare vurdering af Planklagenævnets afgørelse i den konkrete sag - og af de fremadrettede konsekvenser - er, at det kan blive svært at realisere de mange planer og ønsker, der er til den fortsatte udvikling af Klitmøller.

- I bund og grund handler det om, hvad vi kan og må - og mulighederne for det. Lokalplanen, som nu er ugyldig, tager for mig at se alle nødvendige hensyn, og jeg har svært ved at se, hvad kommunen kan gøre, for at opfylde de yderligere betingelser, nævnet stiller før et nyt planforslag kan vedtages. Kravet er jo, at skal vi skabe udvikling, skal alle hensyn til alle ting være opfyldt hele tiden - og der det tilfældet, så er det i praksis umuligt at lave noget med den beliggenhed, Klitmøller har, siger Preben Holler.

Hen er bevidst om, at den omgivende natur kan begrænse spillerummet for udvikling, men mener, der skal være plads til udvikling.

- Vi står med en afgørelse, som kan låse fremtidige planer fast. Det er ikke acceptabelt, med mindre ønsket er status quo, siger Preben Holler.