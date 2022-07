Steen har målet i sigte: 350.000 kroner fra at have alle pengene til MTB-bane

VANG:Mens nogen jagter en topplacering i Tour de France, jagter Steen Munk Nielsen lige nu de sidste 350.000 kroner, han mangler før han er helt og fuldt i mål i sin jagt på at skaffe finansiering til Thy MTB Park, en teknikbane, der skal anlægges på det gamle stadion i Vang.

Indtil videre er det siden 6. december lykkes ham af finde 2.150.000 kroner ud af de 2,5 mio. kroner, det vil koste at anlægge banen.

Kampen om placeringer i tour-feltet kæmpes med høj puls. Steen Munk Nielsen tager det anderledes roligt, for han har med egne ord stor tiltro til, at de sidste penge bliver fundet.

- Lige nu mangler der 350.000 kroner ud af de 2,5 mio. kroner, det koster at anlægge teknikbanen, siger Steen Munk Nielsen, som på kanten af sommerferien satser på, at to fondsansøgninger, den ene på 200.000 kroner, den anden på 150.000 kroner, bliver mødt med et positivt tilsagn.

Steen Munk Nielsen, der er bestyrelsesmedlem i Thy Fritid og Firmaidræt, har siden december sidste år skaffet 2.150.000 kroner ud af de 2,5 mio. kroner, det koster at realisere det MTB-baneprojekt, han præsenterede sidste år. Arkivfoto: Bo Lehm

Planerne om Thy MTB park fik for alvor vind i sejlene da A.P. Møller Fonden i december sidste år gav en million kroner i støtte til projektet. Siden er der kommet tilsagn om støttebeløb for yderligere 1,15 mio. kroner ligesom Thisted Kommune har sagt "ja" til, at det gamle stadion kan bruges til banen og også givet landzonetilladelse til den. Tilladelsen er i nabohøring frem til begyndelsen af august.

- Verden går i stå i ferieugerne. Jeg har sendt de to fondsansøgninger, og så kan jeg bare vente på et svar - sandsynligvis i slutningen af august eller i begyndelsen af september, siger Steen Munk Nielsen, som i de kommende dage i lighed med rigtig mange andre vil følge feltets vej gennem touren.

- Og så pakker vi cyklerne og tager på ferie på Tåsinge. Her skal der cykles, siger Steen Munk Nielsen, som regner med at finde denne sommers bjergetaper i de sydfynske alper. Og ellers bare nyde ferien.

Tilbage står så den sidste spurt, før han har samtlige 2,5 mio. kroner til Thy MTB Park i hus.

- Selvfølgelig kan jeg da godt være nervøs for, at det ikke lykkes. Hvis ikke jeg var det, så ville jeg nok være lidt for selvsikker. Men giver de to fondsansøgninger ikke det ventede resultat, så tror jeg på, at der er skabt så meget goodwill omkring projektet, at de sidste penge kan skaffes lokalt. Nu er vi så langt, at jeg har troen på, at det lykkes, siger Steen Munk Nielsen.