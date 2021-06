Stemt ned i Folketinget: Ikke flertal for at bekæmpe stråmandsklinikker

NORDJYLLAND:Et flertal i Folketinget ønsker ikke at ændre på reglerne, der giver læger mulighed for at eje op til seks klinikker, også kaldet ydernumre. Et forslag fra Det Konservative Folkeparti med den nordjyske sundhedsordfører Per Larsen i spidsen blev tirsdag nedstemt i salen med 58 stemmer imod og 33 for.

Begge de store partier Venstre og Socialdemokratiet stemte imod forslaget. Det samme gjorde Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.

”Forslag til folketingsbeslutning om at bekæmpe udbredelsen af stråmandsklinikker i almen praksis” fik til gengæld opbakning fra SF, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Kristendemokraterne og to løsgængere, foruden fra forslagsstillerne selv, Det Konservative Folkeparti.

Intentionen med forslaget var at begrænse muligheden for, at speciallæger i almen medicin opkøber ydernumre, hvorefter de overlader hele driften og det lægefaglige arbejde til private firmaer uden selv at deltage i lægebetjeningen.

Ifølge Praktiserende Lægers Organisation (PLO) er der eksempler på, at det forekommer flere steder i landet.

Et af argumenterne for at indføre den mulighed i sundhedsloven tilbage i 2013 var, at det skulle hjælpe på lægedækningen.

Per Larsen frygter imidlertid, at det får den modsatte effekt.

- Jeg har hele tiden ment, at det kan give store problemer for de områder, hvor man har lægemangel. For når nogle går ind og sætter sig på de ydernumre ved at kunne byde en meget høj pris, så holder man jo de unge læger, der gerne vil ud i almen praksis, ude. Så vil de være henvist til at søge ansættelse hos de firmaer, der har sat sig på ydernumrene, siger politikeren, der også sidder i regionsrådet i Region Nordjylland.

Per Larsen beklager, at det ikke var muligt at samle et flertal for forslaget.

- Men det skal jo ikke forhindre mig i at fortsætte kampen i forhold til at sikre kontinuitet i almen praksis. Regeringen har jo lovet, at der skal laves en sundhedsreform i løbet af i år, og det kan være en anledning til at tage sagen op igen. Det vil jeg i hvert fald prøve, siger han.