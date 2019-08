Stenen blev flyttet - men kun 20 meter

HUNDBORG: Trods masser af hestekræfter, solidt udstyr og ekspertise i at flytte tunge ting lykkedes det tirsdag ikke at få Hundborgstenen flyttet til det sted, hvor den over 160 tons tunge klippeblok efter planen skal være en ny turistattraktion og fortælle om Thys geologi.

Men Redning Danmark og de øvrige aktører, som var med i operationen, vil vende tilbage til marken øst for Hundborg for at gøre arbejdet færdigt, understreger René Melgaard Nielsen, projektleder i Thisted Kommune.

Efter at stenen i mange timer var næsten helt urokkelig, lykkedes det i løbet af tirsdag eftermiddag og aften at få den flyttet cirka 20 meter - eller lidt under halvdelen af vejen hen til den position, hvor den efter planen skal ligge. Arbejdet fortsatte til efter mørkets frembrud, men hen imod klokken 23.30 pakkede mandskabet fra Koldby Entreprenør og Redning Danmark sammen.

Der blev arbejdet indtil efter mørkets frembrud tirsdag. Men det lykkedes kun at flytte Hundborgstenen omkring 20 meter. Privatfoto

Sidstnævnte firma, der normalt arbejder med at bjærge bl. a. forulykkede lastvognstog, stillede med i alt fire køretøjer. Firmaet har sagt ja til - uden beregning - at assistere med flytningen af den store sten i Hundborg - og er parat til at gøre arbejdet færdigt, fortæller Rene Melgaard Nielsen:

- Men vi skal have lidt tørvejr først, siger han.

Vejret var ganske vist fint tirsdag. Men jorden var våd efter den seneste tids kraftige regn, og i den klæge ler lykkedes det ikke at få stenen op på den slæde, skabt af sammensvejsede køreplader, som stenen efter planen skulle transporteres på.

Mens man venter på bedre jordbundsforhold vil der også blive lavet en ny 3D-scanning af stenen for at få et mere præcis bud på, hvad den faktisk vejer. 163 tons var vurderingen efter en første scanning. Men noget tyder på, at stenen faktisk er endnu tungere.

I alle tilfælde er Rene Melgaard Nielsen "ret fortrøstningsfuld" med hensyn til, at stenen vil komme på plads i andet forsøg:

- Det var fantastisk, hvis det var lykkedes i går (tirsdag, red.). Men vi regnede også med, at det måske ikke bare ville arte sig. Nu har lært af erfaringerne, og vi skal nok få den hevet på plads, siger han.

Projektet, inklusive anlæg af en parkeringsplads og en handicapvenlig sti, er en del af et områdefornyelsesprojekt for Hundborg, Sjørring og Snedsted. Thisted Kommune har i alt en halv million kroner til formået.