Stimerne blev forlænget

Klitmøller IF

HVA Sydthy

0-3

fodbold, serie 2

KLITMØLLER:HVA Sydthy begynder så småt at ligne en bejler til en af topplaceringerne i serie 2 og er fortsat ubesejrede efter fem kampe. Lørdag fulgte de deres seneste sejr på 6-0 over Hanstholm op ved at vinde med 3-0 på udebane mod Klitmøller. Klitmøller har omvendt tabt pusten en smule, efter at de ellers startede sæsonen med to sejre. Trods differencen på tre mål i lørdagens opgør, kunne kampen med lidt held være tippet til Klitmøllers fordel.

- Jeg synes egentlig, at det var en meget jævn kamp. Jeg tror, at hvis var kommet foran, kunne det godt have endt anderledes, siger spillende træner for Klitmøller Jacob Svane. I HVA Sydthy-lejren erkender de også, at Klitmøller var fint med i kampen.

- I starten af kampen var vi noget pressede, og Klitmøller ville gerne spille fodbold. Efter pausen fik vi dog fint styr på kampen, siger assistenttræner for HVA Sydthy Tommy Risum, der lørdag havde ansvaret for mandskabet i fraværet af træner Gotfred Schmidt.

Kampens begyndelse var en jævnbyrdig affære, og begge mandskaber havde optræk til at tage føringen. I det 38. minut kom HVA Sydthy så foran, da Jonas Bojesen efter lidt tilfældigheder i feltet bragte gæsterne foran.

Efter pausen var Klitmøller fortsat fint med i kampen, men i det 59. minut punkterede Jonas Bojesen Klitmøllers forhåbninger om et comeback, da han gjorde sig selv til dobbelt målscorer. Efter scoringen tabte Klitmøller luften en smule, og i det 89. minut hamrede Jonas Bojesen så det sidste søm i kisten, da han gjorde sig selv til hattrickhelt efter en omstilling.

- Drengene kæmpede alt hvad de kunne, selvom kampen fra mod Hanstholm i torsdags måske stadig sad lidt i benene, siger Tommy Risum. Hos Klitmøller var de trods alt glade for, at der var spillemæssige forbedringer at se efter det klare nederlag på 0-3 til Morsø FC i sidste spillerunde.

- Vi var klart bedre med i den her kamp, siger Jacob Svane, der håber, at det ikke bliver til fjerde nederlag på stribe i næste spillerunde mod Nordvestmors.

- Der er stadig godt humør i truppen, men vi vil selvfølgelig gerne snart vinde igen. Vi trænger også til at prøve at komme foran i en kampe igen, siger Jacob Svane.

Pausestilling: 0-1

Mål: 0-1 Jonas Bojesen (29). 0-2 Jonas Bojesen (59). 0-3 Jonas Bojesen (89).