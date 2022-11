Stjæler du vores tøj? Velkommen på wall of shame

THISTED:Tøjbutikken Didrik var tirsdag nødsaget til at lukke butikken for en dag for at holde ekstraordinær status. Antallet af butikstyverier er de seneste måneder steget voldsomt, og tirsdag var det så tid til at gøre status over hvor meget, der er blevet stjålet.

Onsdag morgen var der endnu ikke fuld afklaring på, hvor slemt, det står til, da lageret endnu ikke var talt op. Baseret på optællingen af butikken alene, forventer ejerne af tøjbutikken, søstrene Mette og Charlotte Didriksen, at der er tale om mindst en fordobling i antallet af tyverier sammenlignet med tallene fra sidste år.

- Det sker mindst én gang om ugen, at tøj forsvinder. Via butikkens overvågningskameraer er det nemt efterfølgende at finde frem til, hvem der står bag tyverierne, hvorefter vi kontakter politiet og anmelder episoden, fortæller Mette Didriksen.

Slår til, når tyven vender tilbage

Butikkens ansatte er meget forsigtige med at gribe ind overfor de formodede butikstyve, medmindre de er helt sikre på, at den mistænkte er skyldig. Først efter, at tyveriet kan påvises via overvågningskameraerne og sagen er anmeldt til politiet, vælger de to butiksindehavere at sætte ind overfor butikstyven - blandt andet med deres helt egen "wall of shame".

- Er butikstyven først lykkes med at stjæle en gang, kommer de næsten altid igen, da de ikke tror, at de er blevet opdaget. Når overvågningsvideoerne har fanget en tyv, hænger vi deres billede op i personalerummet, så alle ansatte ved, hvem de skal være på udkig efter. I det sekund tyven vender tilbage, ringer vi herefter til politiet, der kommer og tager over, fortæller Mette Didriksen.

Her benægter den anklagede som oftest i første omgang at have stjålet fra butikken, men giver også som regel efter, når både politiet og overvågningsbåndet er blevet bragt på banen.

- Politiet giver dem gerne tid til at komme af med deres krokodilletårer og de sædvanlige påstande om, at det hele bygger på en misforståelse. Nogle bliver også sure og decideret arrige på os, da de mener, at vi fastholder dem imod deres vilje, indtil politiet kommer, fortæller Charlotte Didriksen.

Ingen mønstre

Men hvad går tyvene så efter? Ikke noget specifikt, lyder det fra begge søstre, der understreger, at det kan være alt fra en billig hårelastik til butikkens dyre kjoler. Heller ikke blandt tyvene er der nogle mønstre, fortsætter Mette Didriksen:

- Det findes ingen særlig type, der begår disse tyverier. Vi har set alt fra unge skolepiger til ældre damer, man normalt ikke ville mistænke for den slags. Det er ikke engang nødvendigvis dem, der er hårdest ramt rent økonomisk. Vi ser også flere butikstyve der har en god økonomi, og desværre gør det, fordi butikstyveri er blevet så normalt, og de får et kick ud af det.

Ønsker samarbejde

Søstrene er i høj grad afhængige af videoovervågning og de ansattes observationer, når tyverierne skal afsløres. Stod det til dem, burde det dog være et problem handelsstandsforeningen i Thisted greb ind overfor i fællesskab, da tøjbutikken langt fra er ene om at opleve en stigning i antallet af butikstyverier.

Mette og Charlotte Didriksen opfordrer til yderligere samarbejde i gågaden i Thisted for at dæmme op for butikstyvene. Foto: Bo Lehm

- Vagter i gågaden, der hurtig og nemt ville kunne gribe ind, vil være en ide, som vi godt kunne se have en positiv effekt på antallet af butikstyverier. Selvom politiet er gode til at rykke ud, når en episode er anmeldt, giver det bare noget andet, hvis der er vagter, der fast patruljerer i gaden, mener Mette Didriksen.

I dag går rygterne hurtigt i handelsstandsforeningen, hvad angår butikstyverierne, fortæller Charlotte Didriksen. Bliver en person taget for at stjæle, er det ikke unormalt, at butikkerne internt tipper hinanden, hvis de har mistanke om, at tyvene kan have været på spil i andre forretninger.

- Så ved vi, hvem vi skal være ekstra opmærksomme på. Vi er dog meget påpasselige med ikke at dømme folk på forhånd, som vi ikke har beviser mod. Bliver du taget for butikstyveri her i Didrik, giver vi dog skarp besked på, at vedkommende ikke længere er velkommen i butikken. Så må de handle i vores webshop, fortæller Charlotte Didriksen.