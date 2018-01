Stjal kreditkort i døren

SILSTRUP: Da en 69-årig kvinde mandag eftermiddag klokken 14.10 var på vej ud fra Dyrlægegruppen, der har butik i bygningen, der blandt andet rummer LandboThy, spærrede en udenlandsk mand vejen for hende i døren.

Hun havde en pose dyrefoder med sig og fik til sidst manden til at flytte sig.

Her opdagede kvinden, at hendes pung faldt på gulvet og det viste sig, at hendes VISA kort var væk, og hun fik det spærret med det samme.

Manden, som havde været sammen med en anden mand og en kvinde var da forsvundet.

Hos Thisted Politi har man fået en beskrivelse af manden, som siger 25 til 35 år, 160 cm høj, kraftig af bygning og han talte dansk.

Kvinden var samme alder og højde mens der ikke var noget om den anden mand.

Skulle nogen kende til de tre personer kan politiet kontaktes på telefon 114.