Stjernekok overtager restaurant i Thy

AGGER:Fra juni kommer der nyt liv i restauranten Agger Darling på Agger Havn.

Det er den 37-årige kok Nicolas Min Jørgensen og hans 30-årige kæreste Iben Dragsbæk Hansen, der har aftalt med forpagterparret Louise Møller og Morten Manaa Kristensen fra Hanstholm Madbar, at de vil give stedet en chance.

- Vi er så heldige, at Morten og Louise har skabt de rammer, der er. Og folk kender jo stedet, og vi er helt vildt imponerede over den opbakning, vi har fået på de sociale medier, fortæller Iben Dragsbæk Hansen.

Nicolas Min Jørgensen har været medlem og holdkaptajn på det danske kokkelandshold siden 2012. Fra 2014 til 2018 har han været køkkenchef på restaurant Substans i Aarhus og sikret stedet en Michelin-stjerne.

I fjor blev han desuden nummer to ved DM i Østersgastronomi, der blev holdt i Nykøbing.

Parret fortæller, at menuen på Agger Darling kommer til at bestå af lokale råvarer.

- Men ellers vil den være inspireret af hele verden. Nicholas har før arbejdet på steder, hvor der var meget faste ramme som for eksempel det nye nordiske køkken. Men i Agger Darling vil vi lade os inspirere fra hele verden. Der vil være både fast menukort og så menuer, der skifter undervejs, fortæller Iben Dragsbæk Hansen.

Parret bor i dag i Hinnerup mellem Randers og Aarhus. Men det er planen, at de vil bosætte sig i Sydthy.

- Vi har også en lille datter. Så lige nu er vi ved at lede efter en lejebolig i Agger, Krik eller Vestervig, fortæller Iben Dragsbæk Hansen, der selv stammer fra Thisted.

Den endelige dag for åbningen er af gode grunde ikke endelig planlagt.

Men sikkert er det, at parret vil ”give den gas” hen over sommeren og holde åbent i efterårsferien.

- Derudover planlægger vi nogle arrangementer, siger Iben Dragsbæk Hansen.

Hun skal stå for restauranten, mens kæresten passer køkkenet.

- Og så skal vi have fundet nogle medarbejdere. Så vores håb er, at der kommer gang i turismen og at danskerne vælger at holde ferie i Danmark, siger hun.