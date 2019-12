Større nationalpark: Bestyrelsen skal gøre sin holdning klar

THY:Før borgerne i Thisted Kommune spørges om deres holdninger til en eventuel udvidelse af Nationalpark Thy - dels mod øst med arealer mellem Hanstholm og Bulbjerg, dels til at omfatte et større område ved Krik Vig, skal bestyrelsen for Nationalpark Thy selv gøre sin holdning klar til en udvidelse af nationalparken - og skal der indkaldes til et borgermøde om udvidelsesplanerne, så bliver det også på nationalparkens eget initiativ.

Konklusionen på en lang diskussion i udvalget er, at nationalparken selv må indkalde til borgermøde, men at bestyrelsen forinden selv må være helt afklaret om sin holdning til en eventuel udvidelse

Det er meldingen fra Thisted Kommunens udvalg for klima, miljø og teknik, som på ugens møde drøftede en henvendelse fra nationalparkens bestyrelse om en ”mulig udvidelse” af den i øjeblikket 244 kvadratkilometer store nationalpark. De foreslåede udvidelser vil forøge nationalparkens areal med op mod 60 procent i forhold til nu.

- Konklusionen på en lang diskussion i udvalget er, at nationalparken selv må indkalde til borgermøde, men at bestyrelsen forinden selv må være helt afklaret om sin holdning til en eventuel udvidelse, siger udvalgsformand Esben Oddershede (V), som selv har en plads i nationalparkens bestyrelse, hvor han er næstformand.

I henvendelsen til kommunen understreger nationalparkens bestyrelse, at den vurderer at tidspunktet nu er rigtigt til at drøfte en eventuel udvidelse.

Dels fordi 2020 er året, hvor arbejdet med Nationalparkplan 2022-2028 sættes i gang, dels fordi en udvidet nationalpark kan være mere hensigtsmæssig end en etablering af en ”naturpark” eller ”naturnationalpark”, som er nye begreber på området.