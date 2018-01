Støtteforening: Forslag skaber usikkerhed om sygehuset

THISTED: Lukker regionen sygehuset i Thisted indefra?

Det spørgsmål rejser bestyrelsen for foreningen FAST - Fremtidens AkutSygehus i Thisted, efter at ledelsen af Regionshospital Nordjylland i december fremsatte et forslag om at flytte to ud af tre senge på intensivafsnittet i Thisted til Hjørring. I den resterende seng skal patienter kun ligge en enkelt dag, inden de sendes videre. I stedet skal der etableres et nyt observationsafsnit. Desuden er der forslag om en sammenlægning af anæstesien mellem sygehusene i Hjørring og Thisted.

Sidstnævnte forslag var sendt i høring hen over julen. Høringen har udløst en lang række bekymrede svar fra personalet på sygehuset i Thisted, som har benyttet lejligheden til ikke alene at kommentere på selve organisationsændringen, men også på planerne for intensivsengene. Flere læger, sygeplejersker og MED-udvalg påpeger blandt andet, at hvis forslaget føres ud i livet, vil det blive endnu vanskeligere at rekruttere personale til sygehuset i Thisted, som også vil miste status som uddannelsessted for intensivsygeplejersker. Der udtrykkes frygt for fødeafdelingens fremtid, idet man er afhængig af anæstesilæger. Desuden fremhæves det af flere, at mulighederne for at genoptage organkirurgien i Thisted modarbejdes med forslaget.

Bestyrelsen for FAST oplyser i en pressemeddelelse, at foreningen har bedt om aktindsigt i analyser, statistikker, rapporter eller andet fagligt materiale, der ligger til grund for forslaget om at ændre intensivafsnittet i Thisted til et observationsafsnit.

- Vi har ikke modtaget noget materiale og kan derfor konkludere, at der ikke ligger nogle analyser til grund for forslaget, siger Erik Holm, formand for FAST.

I pressemeddelelsen skriver bestyrelsen for FAST blandt andet, at "forslagene strider mod de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen har omkring akutberedskab. Og en argumentation fra ledelsen om, at regionshospitaler på nationalt plan er i gang med at omdanne intensivsenge til observationssenge, skal i Region Nordjylland tilsyneladende kun have konsekvenser i Thisted. Dette finder FAST både besynderligt og betænkeligt, ikke mindst på baggrund af, at den rapport om "Fremtidens Thisted", som Regionsrådet vedtog i enighed i foråret 2017, ikke foreslår nogen ændringer omkring intensivafdelingen."

- I FAST finder vi, at der med forslaget er skabt usikkerhed om, hvorvidt Region Nordjylland faktisk ønsker at genetablere den akutte organkirurgi i Thisted. Det kunne efter foreningens opfattelse se ud, som om regionen reelt er ved at omdanne sygehuset til noget helt andet, end et akutsygehus, nemlig et sygehus, hvor der kun behandles medicinske patienter og laves planlagt kirurgi og ambulatorievirksomhed. Forslaget bidrager dermed i væsentlig grad til at vanskeliggøre rekrutteringen af personale til hospitalet, siger Erik Holm og fortsætter:

- De 85.000 borgere i optageområdet til sygehuset i Thisted har efter halvandet år med nødberedskab og mange, mange transporter af borgere til Hjørring og Aalborg krav på, at regionsrådet opstiller en klar målsætning for, hvornår der igen er samme sundhedsmæssige tilbud i den vestlige del af regionen, som i den øvrige del af regionen og det øvrige Danmark. Akutsygehusene på Bornholm og i Nykøbing Falster har lige som Thisted en særlige "ø-status". Begge steder formår regionerne at opretholde et fuldt akutberedskab. Det kan altså lade sig gøre. Spørgsmålet er, om viljen til det er stor nok når det gælder Thisted og Region Nordjylland.