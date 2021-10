Stolpe ud for Nors: Marginalerne manglede til sidst

AALBORG:Lørdag var Nors BK igen i aktion i 3. Division. Her mødte de topholdet Aalborg HK på udebane. Det var en svær kamp for thyboerne, som viste god fight, men til sidst måtte se sig slået 23-27.

- Vi kan ikke sætte en finger på indstillingen og gejsten, og vi var med hele kampen, siger træner for Nors BK, Anders Heshe.

Fra kampens start havde Nors BK svært ved at komme til chancer. Men som halvlegen skred frem, fandt de løsningerne og var aldrig mere bagud end med to mål.

- Det var især de helt åbne chancer, vi døjede med at spille os til, men vi lavede et par udskiftninger, og det hjalp. Som kampen skred frem fik vi også styr på forsvaret, siger Anders Heshe.

Efter pausen fortsatte Nors BK med at hænge i og var ikke bagud med mere end et eller to mål. Dog formåede thyboerne aldrig at udligne, selvom de havde mulighederne for det.

Med fem minutter igen slog Aalborg HK et hul på fire mål. Samtidig blev Nors BK ramt af en to minutters udvisning og kunne derfor ikke komme tilbage.

- Vi er selvfølgelig skuffet over at tabe, men vi spillede en god kamp. I dag var det meget stolpe ud for os, og der skulle ikke mange marginaler til, at kampen var tippet til vores fordel, siger Anders Heshe.

Anders Heshe fremhæver Kasper Gravesen og Mikkel Sand for gode indsatser i begge ender af banen.

Kampfakta:

Håndbold, 3. Division

Aalborg HK

Nors BK

Resultat: 27-23

Pausestilling: 13-11

Mål: Kasper Gravesen 6, Mikkel Sand 5, Kasper Jonasen 3, Dres Johansen 3, Lars Nielsen 3, Morten Stefansen 2 og Thomas Schmidt 1