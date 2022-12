Stopper lige før jubilæum: Skal hjælpe børn og unge

SENNELS: Siden marts 2013 har Sigrid Wilbrandt Kjær været præst i Hillerslev, Kåstrup og Sennels. Efter næsten 10 år i præstestillingen har hun dog valgt at sige sin stilling op pr. 1. februar, kun en måned inden at hun ville kunne fejre 10-års jubilæum. I stedet tiltræder hun en stilling som præst i Struer Sogn, hvor hun fremover får til opgave at arbejde målrettet med børn og unge.

Sigrid Wilbrandt Kjær fortæller, at det ikke har været nogen let beslutning at sige farvel til sin nuværende stilling, eftersom hun har været meget glad for sit arbejde i og omkring Sennels, hvor hun de seneste år har boet på præstegården sammen med sin mand.

- Landsbyfællesskaberne og de tætte bånd du knytter er helt unikt her på egnen og noget af det som har adskilt jobbet her med mine tidligere stillinger i hovedstadsområdet, fortæller Sigrid Wilbrandt Kjær.

Skal arbejde med børn og unge

Når Sigrid Wilbrandt Kjær vælger at stoppe, skyldes det blandt andet ambitioner og private forhold.

- I min nye stilling i Struer kommer jeg til at arbejde meget målrettet med børn og unge. Netop børn og unge er nogle af dem, der har haft det ekstra svært de seneste år, og jeg ser det derfor som en både spændende og vigtig opgave at kaste mig over, fortæller Sigrid Wilbrandt Kjær, der har første dag i stillingen 1. februar.

Hun fortæller videre, at den nye stilling kommer med en noget større frihed, i og med at hun nu bliver en del at et større præsteteam, så hun ikke længere skal bruge alle sine weekender på gudstjenester:

- Det gør det lidt nemmere for mig at besøge min børn, der alle bor i København. Det har været svære i den nuværende stilling, hvor vi kun har været to præster til kirkerne i Hillerslev-Kåstrup-Sennels pastoratet.

Provst i Thisted, Lisbeth Damgren, fortæller, at det nu er op til biskoppen at tage stilling til, hvornår en ny præst kan ansættes, nu da Sigrid Kjær har valgt at stoppe.

Lisbeth Damgren har allerede aftalt med menighedsrådet i pastoratet at mødes i det nye år for at drøfte ansættelsen af en ny præst.